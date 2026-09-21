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Мойка кухонная с водопадом Savol (S-SC001W) купить с доставкой в Москве
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Мойка кухонная с водопадом Savol (S-SC001W)

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Мойка кухонная с водопадом Savol (S-SC001W)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка кухонная
Цвет
белый
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
220
Материал
нержавеющая сталь
Кол-во основных чаш
1
Отверстие для смесителя
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691234
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Мойка кухонная
Комплектация
мойка из нержавеющей стали, панель со смесителем, краном для питьевой воды и ополаскивателем стакана,
Цвет
белый
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
220
Материал
нержавеющая сталь
Клапан-автомат
да
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
нет
Корзина для посуды в комплекте
нет
Разделочная доска в комплекте
Да
Отверстие для смесителя
да
С крылом
нет
Угловая
нет
Кол-во дополнительных чаш
1
Расположение крыла
нет
Габариты (ВxГxШ)
220x220x750
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
81х51х27
Вес, кг.
18.25

Описание товара Мойка кухонная с водопадом Savol (S-SC001W)

Мойка оснащена панелью со смесителем и дисплеем, водопадом, краном для питьевой воды и ополаскивателем стакана. Благодаря модульной структуре мойки, можно менять местами чаши, устанавливать разделочную доску в разных положениях, что значительно экономит место на кухне и позволяет избежать лишних загрязнений.

Отзывы о товаре Мойка кухонная с водопадом Savol (S-SC001W)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Мойка кухонная
Комплектация
мойка из нержавеющей стали, панель со смесителем, краном для питьевой воды и ополаскивателем стакана,
Цвет
белый
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
220
Материал
нержавеющая сталь
Клапан-автомат
да
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
нет
Корзина для посуды в комплекте
нет
Развернуть
Разделочная доска в комплекте
Да
Отверстие для смесителя
да
С крылом
нет
Угловая
нет
Кол-во дополнительных чаш
1
Расположение крыла
нет
Габариты (ВxГxШ)
220x220x750
Страна производитель
Китай
Описание
Мойка оснащена панелью со смесителем и дисплеем, водопадом, краном для питьевой воды и ополаскивателем стакана. Благодаря модульной структуре мойки, можно менять местами чаши, устанавливать разделочную доску в разных положениях, что значительно экономит место на кухне и позволяет избежать лишних загрязнений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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