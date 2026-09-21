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Кухонная мойка GRANULA ESTETICA (7807, ТУРМАЛИН) купить с доставкой в Москве
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Кухонная мойка GRANULA ESTETICA (7807, ТУРМАЛИН)

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Кухонная мойка GRANULA ESTETICA (7807, ТУРМАЛИН) - фото 1
Кухонная мойка GRANULA ESTETICA (7807, ТУРМАЛИН) - фото 2
Кухонная мойка GRANULA ESTETICA (7807, ТУРМАЛИН) - фото 3
Кухонная мойка GRANULA ESTETICA (7807, ТУРМАЛИН) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка кухонная
  • Кухонная мойка GRANULA ESTETICA (7807, ТУРМАЛИН) - фото 1
  • Кухонная мойка GRANULA ESTETICA (7807, ТУРМАЛИН) - фото 2
  • Кухонная мойка GRANULA ESTETICA (7807, ТУРМАЛИН) - фото 3
  • Кухонная мойка GRANULA ESTETICA (7807, ТУРМАЛИН) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691019
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Характеристики

Бренд
Granula
Тип товара
Мойка кухонная
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
90х54х26
Вес, кг.
13.9

Описание товара Кухонная мойка GRANULA ESTETICA (7807, ТУРМАЛИН)

Представляем Granula Estetica - инновационную кухонную мойку с оригинальным дизайном и широким выбором цветовых решений (всего 7 цветов). Корпус изготовлен из прочного кварца, который сохраняет свой первозданный вид даже при регулярном контакте с водой. В комплект входят разделочная доска из ясеня и сифон, защищающий от протечек благодаря прямоугольному переливу. Прямоугольная форма мойки дополнена крылом для дополнительного удобства в использовании.

Отзывы о товаре Кухонная мойка GRANULA ESTETICA (7807, ТУРМАЛИН)




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Характеристики
Бренд
Granula
Тип товара
Мойка кухонная
Страна производитель
Россия
Описание
Представляем Granula Estetica - инновационную кухонную мойку с оригинальным дизайном и широким выбором цветовых решений (всего 7 цветов). Корпус изготовлен из прочного кварца, который сохраняет свой первозданный вид даже при регулярном контакте с водой. В комплект входят разделочная доска из ясеня и сифон, защищающий от протечек благодаря прямоугольному переливу. Прямоугольная форма мойки дополнена крылом для дополнительного удобства в использовании.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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