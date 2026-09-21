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Смеситель для умывальника Fmark (FS8601H) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для умывальника Fmark (FS8601H)

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Смеситель для умывальника Fmark (FS8601H)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
122
Длина излива
128
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689967
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Характеристики

Бренд
Fmark
Тип товара
Высота, см
18.7
Габариты (ВxГxШ), мм
185х160х50
Габаритные размеры), см
18.5х16х5
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, паспорт, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
122
Длина излива
128
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
прямоугольная
Особенности
аэратор, гибкая подводка воды 1/2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х18х6
Вес, кг.
1.39

Описание товара Смеситель для умывальника Fmark (FS8601H)

Смеситель для умывальника Fmark FS8601H - это современный однорычажный смеситель, изготовленный из пищевой нержавеющей стали AISI 304. Он имеет черный матовый цвет и предназначен для монтажа на одно отверстие. Смеситель оснащен керамическим картриджем и гибкой подводкой воды, что обеспечивает надежность и долговечность. Дизайн смесителя соответствует современным стилям, что делает его подходящим для различных интерьеров.



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Отзывы о товаре Смеситель для умывальника Fmark (FS8601H)




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Характеристики
Бренд
Fmark
Тип товара
Высота, см
18.7
Габариты (ВxГxШ), мм
185х160х50
Габаритные размеры), см
18.5х16х5
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, паспорт, упаковка
Цвет
черный
Развернуть
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
122
Длина излива
128
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
прямоугольная
Особенности
аэратор, гибкая подводка воды 1/2
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для умывальника Fmark FS8601H - это современный однорычажный смеситель, изготовленный из пищевой нержавеющей стали AISI 304. Он имеет черный матовый цвет и предназначен для монтажа на одно отверстие. Смеситель оснащен керамическим картриджем и гибкой подводкой воды, что обеспечивает надежность и долговечность. Дизайн смесителя соответствует современным стилям, что делает его подходящим для различных интерьеров.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, латунные, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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