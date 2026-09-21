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Смеситель для мойки Fmark (FS8442H-02) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для мойки Fmark (FS8442H-02)

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Смеситель для мойки Fmark (FS8442H-02)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
147
Длина излива
192
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689951
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Характеристики

Бренд
Fmark
Тип товара
Высота, см
33.5
Габариты (ВxГxШ), мм
290x180x55
Габаритные размеры), см
29x18x5.5
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
18
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, инструкция
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
147
Длина излива
192
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкий излив, аэратор, поворотный.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х18х6
Вес, кг.
1.57

Описание товара Смеситель для мойки Fmark (FS8442H-02)

Смеситель Fmark FS8442H-02 для кухонной мойки сочетает современный дизайн с функциональностью. Модель с двухрычажным управлением и керамической кран-буксой обеспечивает плавную регулировку воды. Поворотный излив традиционной формы облегчает использование, а гибкая подводка упрощает монтаж. Доступен в черно-белом цветовом решении, подходит для установки на раковину (1 отверстие). Гарантия 5 лет



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Отзывы о товаре Смеситель для мойки Fmark (FS8442H-02)




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Характеристики
Бренд
Fmark
Тип товара
Высота, см
33.5
Габариты (ВxГxШ), мм
290x180x55
Габаритные размеры), см
29x18x5.5
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
18
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, инструкция
Цвет
черный
Развернуть
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
147
Длина излива
192
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкий излив, аэратор, поворотный.
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель Fmark FS8442H-02 для кухонной мойки сочетает современный дизайн с функциональностью. Модель с двухрычажным управлением и керамической кран-буксой обеспечивает плавную регулировку воды. Поворотный излив традиционной формы облегчает использование, а гибкая подводка упрощает монтаж. Доступен в черно-белом цветовом решении, подходит для установки на раковину (1 отверстие). Гарантия 5 лет


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, латунные, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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