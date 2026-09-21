Top.Mail.Ru
Смеситель для мойки Fmark (FS8442H-01) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Смеситель для мойки Fmark (FS8442H-01)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Смеситель для мойки Fmark (FS8442H-01) - фото 1
Смеситель для мойки Fmark (FS8442H-01) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
147
Длина излива
192
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель для мойки Fmark (FS8442H-01) - фото 1
  • Смеситель для мойки Fmark (FS8442H-01) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689950
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Fmark
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
5.5
Длина, м
29
Габариты (ВxГxШ), мм
335x220x161
Габаритные размеры), см
33.5x22x16.1
Страна бренда
Россия
Страна производства
Россия
Ширина, см
18
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, документация, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
147
Длина излива
192
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Поворотный излив
да
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкий излив
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х18х6
Вес, кг.
1.57

Описание товара Смеситель для мойки Fmark (FS8442H-01)

Fmark FS8442H-01 — это одна из самых популярных и продаваемых моделей по всей территории России и стран СНГ. Эту модель выбирают за её надёжность, выразительный дизайн и способность работать без сбоев даже в регионах с жёсткой и загрязнённой водой. При этом смеситель имеет доступную цену, делая качественное и долговечное решение реальным выбором для любого покупателя. Смеситель выполнен в полностью чёрном матовом цвете, что делает его эффектным акцентом в интерьере современной кухни. А прочная внутренняя конструкция с вентильным управлением и керамическими кран-буксами гарантирует стабильную работу долгие годы.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, латунные, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие

Отзывы о товаре Смеситель для мойки Fmark (FS8442H-01)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Fmark
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
5.5
Длина, м
29
Габариты (ВxГxШ), мм
335x220x161
Габаритные размеры), см
33.5x22x16.1
Страна бренда
Россия
Страна производства
Россия
Ширина, см
18
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, документация, упаковка
Развернуть
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
147
Длина излива
192
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Поворотный излив
да
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкий излив
Страна производитель
Китай
Описание
Fmark FS8442H-01 — это одна из самых популярных и продаваемых моделей по всей территории России и стран СНГ. Эту модель выбирают за её надёжность, выразительный дизайн и способность работать без сбоев даже в регионах с жёсткой и загрязнённой водой. При этом смеситель имеет доступную цену, делая качественное и долговечное решение реальным выбором для любого покупателя. Смеситель выполнен в полностью чёрном матовом цвете, что делает его эффектным акцентом в интерьере современной кухни. А прочная внутренняя конструкция с вентильным управлением и керамическими кран-буксами гарантирует стабильную работу долгие годы.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, латунные, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для мойки Fmark (FS8442H-01) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2520 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...