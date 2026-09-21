Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS8513)
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Характеристики
Описание товара Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS8513)
Смеситель Fmark FS8513 создан для тех, кто ценит простоту конструкции, высокую надёжность и строгую эстетику. Выполненный из нержавеющей стали AISI 304, он устойчив к коррозии, перепадам температур и воздействию жёсткой воды. Настенное крепление экономит пространство и делает модель особенно удобной для кухни с открытой рабочей зоной. Классический высокий излив с округлым изгибом обеспечивает удобный доступ к мойке и поворот на 180°, что облегчает наполнение крупных ёмкостей или мытьё посуды. Модель укомплектована вентильными рукоятками из той же стали марки 304 — они тяжёлые, прочные и подчёркивают надёжность конструкции. Внутри установлены латунные кран-буксы с керамическими пластинами, устойчивые к загрязнениям и износу, особенно актуальные в регионах с жёсткой водопроводной водой.
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