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Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS26529) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS26529)

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Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS26529)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
сатин
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
298
Длина излива
212
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689923
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Характеристики

Бренд
Fmark
Тип товара
Высота, см
36.5
Длина, м
24.5
Габариты (ВxГxШ), мм
365х245х90
Габаритные размеры), см
36.5х24.5х9
Страна производства
Китай
Ширина, см
9
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, паспорт
Цвет
сатин
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
298
Длина излива
212
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Эко-режим
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
округлая
Особенности
экономичный режим.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х27х5
Вес, кг.
1.77

Описание товара Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS26529)

Смеситель для кухонной мойки Fmark FS26529 - это современный и функциональный прибор, изготовленный из нержавеющей стали с сатиновой отделкой. Он имеет поворотный излив и керамический картридж, что обеспечивает надежность и долговечность. Управление смесителем осуществляется с помощью рычага, что делает его удобным в использовании. Дизайн смесителя соответствует современным стилям, что позволяет ему гармонично вписаться в любой интерьер кухни.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS26529)




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Характеристики
Бренд
Fmark
Тип товара
Высота, см
36.5
Длина, м
24.5
Габариты (ВxГxШ), мм
365х245х90
Габаритные размеры), см
36.5х24.5х9
Страна производства
Китай
Ширина, см
9
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, паспорт
Цвет
сатин
Развернуть
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
298
Длина излива
212
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Эко-режим
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
округлая
Особенности
экономичный режим.
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухонной мойки Fmark FS26529 - это современный и функциональный прибор, изготовленный из нержавеющей стали с сатиновой отделкой. Он имеет поворотный излив и керамический картридж, что обеспечивает надежность и долговечность. Управление смесителем осуществляется с помощью рычага, что делает его удобным в использовании. Дизайн смесителя соответствует современным стилям, что позволяет ему гармонично вписаться в любой интерьер кухни.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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