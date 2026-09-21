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Смеситель для умывальника Fmark (FS8611) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для умывальника Fmark (FS8611)

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Смеситель для умывальника Fmark (FS8611) - фото 1
Смеситель для умывальника Fmark (FS8611) - фото 2
Смеситель для умывальника Fmark (FS8611) - фото 3
Смеситель для умывальника Fmark (FS8611) - фото 4
Смеситель для умывальника Fmark (FS8611) - фото 5
Смеситель для умывальника Fmark (FS8611) - фото 6
Смеситель для умывальника Fmark (FS8611) - фото 7
Смеситель для умывальника Fmark (FS8611) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель для умывальника Fmark (FS8611) - фото 1
  • Смеситель для умывальника Fmark (FS8611) - фото 2
  • Смеситель для умывальника Fmark (FS8611) - фото 3
  • Смеситель для умывальника Fmark (FS8611) - фото 4
  • Смеситель для умывальника Fmark (FS8611) - фото 5
  • Смеситель для умывальника Fmark (FS8611) - фото 6
  • Смеситель для умывальника Fmark (FS8611) - фото 7
  • Смеситель для умывальника Fmark (FS8611) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689868
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Характеристики

Бренд
Fmark
Тип товара
Длина, м
16
Габариты (ВxГxШ), мм
60x335x180
Габаритные размеры), см
6.0х33.5х18.0
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, паспорт, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
аэратор, гибкая подводка воды 1/2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х18х6
Вес, кг.
1.68

Описание товара Смеситель для умывальника Fmark (FS8611)

Смеситель для умывальника Fmark FS8611 представляет собой современный однорычажный смеситель, предназначенный для настольной или нараковинной установки. Изготовлен из нержавеющей стали, что обеспечивает ему прочность и долговечность. Дизайн смесителя соответствует современным тенденциям, что делает его подходящим для различных интерьеров.



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Отзывы о товаре Смеситель для умывальника Fmark (FS8611)




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Характеристики
Бренд
Fmark
Тип товара
Длина, м
16
Габариты (ВxГxШ), мм
60x335x180
Габаритные размеры), см
6.0х33.5х18.0
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, паспорт, упаковка
Цвет
хром
Развернуть
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
аэратор, гибкая подводка воды 1/2
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для умывальника Fmark FS8611 представляет собой современный однорычажный смеситель, предназначенный для настольной или нараковинной установки. Изготовлен из нержавеющей стали, что обеспечивает ему прочность и долговечность. Дизайн смесителя соответствует современным тенденциям, что делает его подходящим для различных интерьеров.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, настенные, на кухню недорогие, электронные, элитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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