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Кухонная мойка GRANULA Kitchen Space (6004, ШВАРЦ) купить с доставкой в Москве
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Кухонная мойка GRANULA Kitchen Space (6004, ШВАРЦ)

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Кухонная мойка GRANULA Kitchen Space (6004, ШВАРЦ) - фото 1
Кухонная мойка GRANULA Kitchen Space (6004, ШВАРЦ) - фото 2
Кухонная мойка GRANULA Kitchen Space (6004, ШВАРЦ) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка кухонная
Цвет
черный
Установка
накладная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
225
Материал
кварцевый композит
Кол-во основных чаш
1
Отверстие для смесителя
да
  • Кухонная мойка GRANULA Kitchen Space (6004, ШВАРЦ) - фото 1
  • Кухонная мойка GRANULA Kitchen Space (6004, ШВАРЦ) - фото 2
  • Кухонная мойка GRANULA Kitchen Space (6004, ШВАРЦ) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689659
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Характеристики

Бренд
Granula
Тип товара
Мойка кухонная
Комплектация
мойка кухонная, сифон с отводом для бытовой техники, комплект креплений, дозатор для жидкого мыла (нерж) и ролл-мат, инструкция, упаковка
Цвет
черный
Установка
накладная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
225
Материал
кварцевый композит
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
Да
Корзина для посуды в комплекте
нет
Разделочная доска в комплекте
нет
Отверстие для смесителя
да
С крылом
нет
Угловая
нет
Кол-во дополнительных чаш
нет
Расположение крыла
нет
Габариты (ВxГxШ)
245x225x600
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
69х54х26
Вес, кг.
15

Описание товара Кухонная мойка GRANULA Kitchen Space (6004, ШВАРЦ)

Мойка российского производителя Granula - Широкая вместительная и функциональная чаша, удобная в использовании и простая в уходе! Изготовлена из кварцевого песка и устойчива к царапинам, абразивам, а также к механическим ударам. Форма чаши адаптирована под функциональный ролл-мат. Легко моется и не боится пятен. Устойчива к высоким температурам и идеально прилегает к столешнице.

Отзывы о товаре Кухонная мойка GRANULA Kitchen Space (6004, ШВАРЦ)




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Характеристики
Бренд
Granula
Тип товара
Мойка кухонная
Комплектация
мойка кухонная, сифон с отводом для бытовой техники, комплект креплений, дозатор для жидкого мыла (нерж) и ролл-мат, инструкция, упаковка
Цвет
черный
Установка
накладная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
225
Материал
кварцевый композит
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
Да
Корзина для посуды в комплекте
нет
Развернуть
Разделочная доска в комплекте
нет
Отверстие для смесителя
да
С крылом
нет
Угловая
нет
Кол-во дополнительных чаш
нет
Расположение крыла
нет
Габариты (ВxГxШ)
245x225x600
Страна производитель
Россия
Описание
Мойка российского производителя Granula - Широкая вместительная и функциональная чаша, удобная в использовании и простая в уходе! Изготовлена из кварцевого песка и устойчива к царапинам, абразивам, а также к механическим ударам. Форма чаши адаптирована под функциональный ролл-мат. Легко моется и не боится пятен. Устойчива к высоким температурам и идеально прилегает к столешнице.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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