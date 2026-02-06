Кухонная мойка GRANULA (8101, АРКТИК )
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка кухонная
Цвет
белый
Установка
накладная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
210
Материал
кварцевый композит
Кол-во основных чаш
2
Отверстие для смесителя
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 085 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 689618
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мойка кухонная
Комплектация
мойка кухонная, сливная арматура, сифон с отводом для бытовой техники инструкция, упаковка
Цвет
белый
Установка
накладная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
210
Материал
кварцевый композит
Клапан-автомат
да
Кол-во основных чаш
2
Коландер в комплекте
нет
Корзина для посуды в комплекте
нет
Разделочная доска в комплекте
нет
Отверстие для смесителя
да
С крылом
нет
Угловая
нет
Кол-во дополнительных чаш
1
Расположение крыла
нет
Габариты (ВxГxШ)
230x210x810
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
90х54х26
Вес, кг.
19
Описание товара Кухонная мойка GRANULA (8101, АРКТИК )
Идеальная кухонная мойка для профессионального использования! Рационально спроектированные чаши одинаковой глубины и размера позволят легко выполнять любые задачи на вашей кухне, не переживая за прочность и долговечность. Кварцевая поверхность обеспечит не только красивый внешний вид, но и легкость в уходе.
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Бренд
Тип товара
Мойка кухонная
Комплектация
мойка кухонная, сливная арматура, сифон с отводом для бытовой техники инструкция, упаковка
Цвет
белый
Установка
накладная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
210
Материал
кварцевый композит
Клапан-автомат
да
Кол-во основных чаш
2
Коландер в комплекте
нет
Корзина для посуды в комплекте
нет
Развернуть
Разделочная доска в комплекте
нет
Отверстие для смесителя
да
С крылом
нет
Угловая
нет
Кол-во дополнительных чаш
1
Расположение крыла
нет
Габариты (ВxГxШ)
230x210x810
Страна производитель
Россия
Идеальная кухонная мойка для профессионального использования! Рационально спроектированные чаши одинаковой глубины и размера позволят легко выполнять любые задачи на вашей кухне, не переживая за прочность и долговечность. Кварцевая поверхность обеспечит не только красивый внешний вид, но и легкость в уходе.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, из нержавеющей стали
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, из нержавеющей стали
Достоинства:
Комментарий:
Красивая матовая, сразу проверили, дополню отзыв когда установят! Добавлю отзыв, очень довольна!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный внешний вид. Из минусов могу отметить отсутствие шлифовки на отверстии для перелива.
Достоинства:
Комментарий:
Раковина соответствует описанию, очень хорошо упакована. Посмотрим в деле как установим, надеюсь, что не разочаруюсь.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мойка. Крепкая, тяжелая. Внушает доверие. Сифон в комплекте. Упакована отлично!
Достоинства:
Комментарий:
Качество раковины супер. Привезли быстро. Упакована хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Очень долго выбирали раковину. Эта раковина,просто супер
Достоинства:
Комментарий:
Качество идеальное! Пришло вовремя, в отличной упаковке. Я очень доволен! Всех С Новым годом! Большое Спасибо продавцу!!!
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравилась, полностью соответствует ожиданиям
Достоинства:
Комментарий:
Отличная раковина. Без сколов, цвет подошел идеально
Достоинства:
Комментарий:
Раковина пришла хорошо упакована. К сифону нет гофры для слива в канализацию, Доставка вовремя.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мойка, без сколов, без трещин. Упакована отлично
Достоинства:
Комментарий:
Раковина пришла хорошо упакована ,без сколов и трещин.Единственный минус в комплектации к сифону,нет гофры для слива в канализацию,нужно приобретать отдельно .
Достоинства:
Комментарий:
Приехала целая, аккуратно запакована. Цвет насыщенный черный с мелкими блестящими вкраплениями. размер удобный, мойка глубокая.
Достоинства:
Комментарий:
нормально! раковина пришла раньше заявленного срока. упакована хорошо! пока не установлена.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мойка по такой цене , идеально вписалась , хорошо отмывается
Достоинства:
Комментарий:
в использовании уже примерно полгода, всем довольна.
Достоинства:
Комментарий:
Качественная мойка для кухни, советую, заказываем не первый раз.
Достоинства:
Комментарий:
мойка прекрасно вписалась в кухню, глубокая, удобная. цвет приятный.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мойка прошло время всё в порядке горячее не боится очень вместительная и удобная
Достоинства:
Комментарий:
Раковина хорошая, моется легко средством для черной сантехники. Измельчитель пищевых отходов установили на нее без проблем.
Кухонная мойка GRANULA (8101, АРКТИК ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кухонная мойка GRANULA (8101, АРКТИК )
Достоинства:
Комментарий:
Красивая матовая, сразу проверили, дополню отзыв когда установят! Добавлю отзыв, очень довольна!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный внешний вид. Из минусов могу отметить отсутствие шлифовки на отверстии для перелива.
Достоинства:
Комментарий:
Раковина соответствует описанию, очень хорошо упакована. Посмотрим в деле как установим, надеюсь, что не разочаруюсь.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мойка. Крепкая, тяжелая. Внушает доверие. Сифон в комплекте. Упакована отлично!
Достоинства:
Комментарий:
Качество раковины супер. Привезли быстро. Упакована хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Очень долго выбирали раковину. Эта раковина,просто супер
Достоинства:
Комментарий:
Качество идеальное! Пришло вовремя, в отличной упаковке. Я очень доволен! Всех С Новым годом! Большое Спасибо продавцу!!!
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравилась, полностью соответствует ожиданиям
Достоинства:
Комментарий:
Отличная раковина. Без сколов, цвет подошел идеально
Достоинства:
Комментарий:
Раковина пришла хорошо упакована. К сифону нет гофры для слива в канализацию, Доставка вовремя.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мойка, без сколов, без трещин. Упакована отлично
Достоинства:
Комментарий:
Раковина пришла хорошо упакована ,без сколов и трещин.Единственный минус в комплектации к сифону,нет гофры для слива в канализацию,нужно приобретать отдельно .
Достоинства:
Комментарий:
Приехала целая, аккуратно запакована. Цвет насыщенный черный с мелкими блестящими вкраплениями. размер удобный, мойка глубокая.
Достоинства:
Комментарий:
нормально! раковина пришла раньше заявленного срока. упакована хорошо! пока не установлена.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мойка по такой цене , идеально вписалась , хорошо отмывается
Достоинства:
Комментарий:
в использовании уже примерно полгода, всем довольна.
Достоинства:
Комментарий:
Качественная мойка для кухни, советую, заказываем не первый раз.
Достоинства:
Комментарий:
мойка прекрасно вписалась в кухню, глубокая, удобная. цвет приятный.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мойка прошло время всё в порядке горячее не боится очень вместительная и удобная
Достоинства:
Комментарий:
Раковина хорошая, моется легко средством для черной сантехники. Измельчитель пищевых отходов установили на нее без проблем.