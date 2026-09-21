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Кухонная мойка GRANULA (8002, БАЗАЛЬТ) купить с доставкой в Москве
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Кухонная мойка GRANULA (8002, БАЗАЛЬТ)

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Кухонная мойка GRANULA (8002, БАЗАЛЬТ) - фото 1
Кухонная мойка GRANULA (8002, БАЗАЛЬТ) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка кухонная
Цвет
базальт
Установка
накладная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
200
Материал
кварцевый композит
Кол-во основных чаш
1
Отверстие для смесителя
нет
  • Кухонная мойка GRANULA (8002, БАЗАЛЬТ) - фото 1
  • Кухонная мойка GRANULA (8002, БАЗАЛЬТ) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689611
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Характеристики

Бренд
Granula
Тип товара
Мойка кухонная
Комплектация
мойка кухонная, сливная арматура, инструкция, упаковка
Цвет
базальт
Установка
накладная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
200
Материал
кварцевый композит
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
нет
Корзина для посуды в комплекте
нет
Разделочная доска в комплекте
нет
Отверстие для смесителя
нет
С крылом
да
Угловая
нет
Кол-во дополнительных чаш
нет
Расположение крыла
оборачиваемое
Габариты (ВxГxШ)
220x200x800
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
90х54х26
Вес, кг.
17

Описание товара Кухонная мойка GRANULA (8002, БАЗАЛЬТ)

Кухонная мойка Granula Gr-8002 - Кварцевые мойки Granula, произведённые из композитного материала, имеют приятную на ощупь структуру, которая схожа с поверхностью натурального камня. Они созданы для тех, кто ценит естественную красоту и функциональность. Для производства используются запатентованные композитные материалы Grasto и Grasil, они экологически чистые и абсолютно безопасные для здоровья, а по прочности и износостойкости превосходят натуральный гранит. Изделия из этих материалов соответствуют всем требованиям к товарам, предназначенным для работы с пищевыми продуктами, и к тому же за ними легко ухаживать. Оригинальный дизайн. Продуманная эргономика и функционал. Исключительная прочность. Богатая палитра цветовых решений. Устойчивость цвета. Легкий уход.

Отзывы о товаре Кухонная мойка GRANULA (8002, БАЗАЛЬТ)




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Характеристики
Бренд
Granula
Тип товара
Мойка кухонная
Комплектация
мойка кухонная, сливная арматура, инструкция, упаковка
Цвет
базальт
Установка
накладная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
200
Материал
кварцевый композит
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
нет
Корзина для посуды в комплекте
нет
Развернуть
Разделочная доска в комплекте
нет
Отверстие для смесителя
нет
С крылом
да
Угловая
нет
Кол-во дополнительных чаш
нет
Расположение крыла
оборачиваемое
Габариты (ВxГxШ)
220x200x800
Страна производитель
Россия
Описание
Кухонная мойка Granula Gr-8002 - Кварцевые мойки Granula, произведённые из композитного материала, имеют приятную на ощупь структуру, которая схожа с поверхностью натурального камня. Они созданы для тех, кто ценит естественную красоту и функциональность. Для производства используются запатентованные композитные материалы Grasto и Grasil, они экологически чистые и абсолютно безопасные для здоровья, а по прочности и износостойкости превосходят натуральный гранит. Изделия из этих материалов соответствуют всем требованиям к товарам, предназначенным для работы с пищевыми продуктами, и к тому же за ними легко ухаживать. Оригинальный дизайн. Продуманная эргономика и функционал. Исключительная прочность. Богатая палитра цветовых решений. Устойчивость цвета. Легкий уход.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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