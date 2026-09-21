Кухонная мойка GRANULA (6001, ПИРИТ)
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Характеристики
Описание товара Кухонная мойка GRANULA (6001, ПИРИТ)
Откройте мир комфорта и элегантности с мойкой из кварца, созданной российским производителем. Ее эргономичный дизайн с большой чашей и специальными отверстиями под аксессуары станет украшением вашей кухни. Кварцевые мойки просты в уходе и не впитывают в себя пятен. Любое пятно легко убирается при помощи губки и обычного моющего средства. За счёт более твердых и надёжных материалов кварцевые мойки долго служат, в отличие от мраморных моек. Они более устойчивы к ударам, царапинам и перепадам температур. Мойки из кварца экологичны и не выделяют вредных веществ при эксплуатации. Привлекательный внешний вид этих моек, делает кухню более стильной. Также они приятные на ощупь. Ещё мойки из этого материала, отличаются своей бесшумностью.
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