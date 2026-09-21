Top.Mail.Ru
Кухонная мойка GRANULA (5102, ПИРИТ) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кухонная мойка GRANULA (5102, ПИРИТ)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кухонная мойка GRANULA (5102, ПИРИТ) - фото 1
Кухонная мойка GRANULA (5102, ПИРИТ) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка кухонная
Цвет
пирит
Установка
накладной
Форма
квадратная
Глубина чаши
200
Материал
кварцевый композит
Кол-во основных чаш
1
Отверстие для смесителя
да
  • Кухонная мойка GRANULA (5102, ПИРИТ) - фото 1
  • Кухонная мойка GRANULA (5102, ПИРИТ) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689534
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Granula
Тип товара
Мойка кухонная
Комплектация
мойка, сливная арматура, сифон, инструкция, гарантийный талон
Цвет
пирит
Установка
накладной
Форма
квадратная
Глубина чаши
200
Материал
кварцевый композит
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
нет
Корзина для посуды в комплекте
нет
Разделочная доска в комплекте
нет
Отверстие для смесителя
да
С крылом
нет
Угловая
нет
Кол-во дополнительных чаш
нет
Расположение крыла
нет
Габариты (ВxГxШ)
210x200x510
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
69х54х26
Вес, кг.
12.5

Описание товара Кухонная мойка GRANULA (5102, ПИРИТ)

Для тех, кто выбирает вместительную и удобную мойку на небольшую кухню, российский производитель Granula предлагает модель GR-5102. Чаша с полочкой для установки смесителя и хранения моющих аксессуаров изготовлена из прочного и долговечного кварца. Не разбрызгивает воду и не шумит даже при сильном напоре струи. Устойчива к воздействию ультрафиолетовых лучей и появлению царапин и потертостей. Слив-перелив предотвратит переполнение, а корзинчатый вентиль не допустит образования засоров из-за попадания пищевых отходов в канализационные трубы.

Отзывы о товаре Кухонная мойка GRANULA (5102, ПИРИТ)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Granula
Тип товара
Мойка кухонная
Комплектация
мойка, сливная арматура, сифон, инструкция, гарантийный талон
Цвет
пирит
Установка
накладной
Форма
квадратная
Глубина чаши
200
Материал
кварцевый композит
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
нет
Корзина для посуды в комплекте
нет
Развернуть
Разделочная доска в комплекте
нет
Отверстие для смесителя
да
С крылом
нет
Угловая
нет
Кол-во дополнительных чаш
нет
Расположение крыла
нет
Габариты (ВxГxШ)
210x200x510
Страна производитель
Россия
Описание
Для тех, кто выбирает вместительную и удобную мойку на небольшую кухню, российский производитель Granula предлагает модель GR-5102. Чаша с полочкой для установки смесителя и хранения моющих аксессуаров изготовлена из прочного и долговечного кварца. Не разбрызгивает воду и не шумит даже при сильном напоре струи. Устойчива к воздействию ультрафиолетовых лучей и появлению царапин и потертостей. Слив-перелив предотвратит переполнение, а корзинчатый вентиль не допустит образования засоров из-за попадания пищевых отходов в канализационные трубы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кухонная мойка GRANULA (5102, ПИРИТ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...