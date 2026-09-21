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Донный клапан Savol без перелива (S-XS002B) купить с доставкой в Москве
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Донный клапан Savol без перелива (S-XS002B)

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Донный клапан Savol без перелива (S-XS002B) - фото 1
Донный клапан Savol без перелива (S-XS002B) - фото 2
Донный клапан Savol без перелива (S-XS002B) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Донный клапан
Цвет
золото
Комплектация
клапан, документация, упаковка
  • Донный клапан Savol без перелива (S-XS002B) - фото 1
  • Донный клапан Savol без перелива (S-XS002B) - фото 2
  • Донный клапан Savol без перелива (S-XS002B) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689197
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Донный клапан
Высота, см
9.5
Длина, м
6.6
Габаритные размеры), см
9.5x6.6x6.6
Страна производства
Китай
Цвет
золото
Комплектация
клапан, документация, упаковка
Материал
сталь
Габариты (ВxГxШ), мм
95x66x66
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х7х7
Вес, г.
310

Описание товара Донный клапан Savol без перелива (S-XS002B)

Выпуск для раковины с функцией клик-клак – это удобная система слива, долговечность и элегантный внешний вид водосливной арматуры. Автоматический слив-перелив системы клик клак удобнее, чем пробки-заглушки и универсальные сливы. Надавливая на крышку, мы приостанавливаем слив воды. Донный клапан герметичен и позволяет набрать воды в умывальник, чтобы сделать ванночку для рук или замочить пятна на белье.

Отзывы о товаре Донный клапан Savol без перелива (S-XS002B)




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Донный клапан
Высота, см
9.5
Длина, м
6.6
Габаритные размеры), см
9.5x6.6x6.6
Страна производства
Китай
Цвет
золото
Комплектация
клапан, документация, упаковка
Материал
сталь
Габариты (ВxГxШ), мм
95x66x66
Страна производитель
Китай
Описание
Выпуск для раковины с функцией клик-клак – это удобная система слива, долговечность и элегантный внешний вид водосливной арматуры. Автоматический слив-перелив системы клик клак удобнее, чем пробки-заглушки и универсальные сливы. Надавливая на крышку, мы приостанавливаем слив воды. Донный клапан герметичен и позволяет набрать воды в умывальник, чтобы сделать ванночку для рук или замочить пятна на белье.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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