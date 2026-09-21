Смеситель для кухонной мойки Savol (S-JD9132AW)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
289
Длина излива
189
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 688627
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Высота, см
31.25
Длина, м
23.09
Габариты (ВxГxШ), мм
312.5x230.9x54
Габаритные размеры), см
31.25x23.09x5.4
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
5.4
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аэратор, крепление, гибкая подводка 600 мм, фирменная коробка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
289
Длина излива
189
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
аэратор, однорычажный, современный стиль.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х28х8
Вес, кг.
2.35
Описание товара Смеситель для кухонной мойки Savol (S-JD9132AW)
Смеситель для кухонной мойки Savol S-JD9132AW - это современный однорычажный смеситель, предназначенный для установки на мойку или столешницу. Он изготовлен из латуни и имеет гарантию 5 лет. Дизайн смесителя соответствует современным стилям, что делает его подходящим для различных кухонных интерьеров.
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Бренд
Тип товара
Высота, см
31.25
Длина, м
23.09
Габариты (ВxГxШ), мм
312.5x230.9x54
Габаритные размеры), см
31.25x23.09x5.4
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
5.4
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аэратор, крепление, гибкая подводка 600 мм, фирменная коробка
Развернуть
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
289
Длина излива
189
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
аэратор, однорычажный, современный стиль.
Страна производитель
Китай
Смеситель для кухонной мойки Savol S-JD9132AW - это современный однорычажный смеситель, предназначенный для установки на мойку или столешницу. Он изготовлен из латуни и имеет гарантию 5 лет. Дизайн смесителя соответствует современным стилям, что делает его подходящим для различных кухонных интерьеров.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, настенные, на кухню недорогие, электронные, элитные
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