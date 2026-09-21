Смеситель для кухни GRANULA (ST-4033, ШВАРЦ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
265
Длина излива
200
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 065 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 688498
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Высота, см
34.5
Длина, м
6
Габариты (ВxГxШ), мм
275x365x60
Габаритные размеры), см
27.5x36.5x6
Страна бренда
Россия
Страна производства
Россия
Ширина, см
36.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, комплект креплений, инструкция
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Высота излива
265
Длина излива
200
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер 1/2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х28х6
Вес, кг.
1.5
Описание товара Смеситель для кухни GRANULA (ST-4033, ШВАРЦ)
Смеситель для кухни GRANULA ST-4033 в цвете «Шварц» — современное решение от российского производителя. Однорычажная конструкция с керамическим картриджем обеспечивает плавную регулировку воды, а высокий излив (265 мм) упрощает мытье крупной посуды. Корпус из нержавеющей стали гарантирует долговечность, а вращение на 360° повышает удобство использования. В комплекте гибкая подводка и крепеж для быстрого монтажа. Эргономичный дизайн сочетает функциональность и стиль, идеально вписываясь в современные интерьеры кухонь
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Бренд
Тип товара
Высота, см
34.5
Длина, м
6
Габариты (ВxГxШ), мм
275x365x60
Габаритные размеры), см
27.5x36.5x6
Страна бренда
Россия
Страна производства
Россия
Ширина, см
36.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, комплект креплений, инструкция
Развернуть
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Высота излива
265
Длина излива
200
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер 1/2
Страна производитель
Китай
Смеситель для кухни GRANULA ST-4033 в цвете «Шварц» — современное решение от российского производителя. Однорычажная конструкция с керамическим картриджем обеспечивает плавную регулировку воды, а высокий излив (265 мм) упрощает мытье крупной посуды. Корпус из нержавеющей стали гарантирует долговечность, а вращение на 360° повышает удобство использования. В комплекте гибкая подводка и крепеж для быстрого монтажа. Эргономичный дизайн сочетает функциональность и стиль, идеально вписываясь в современные интерьеры кухонь
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