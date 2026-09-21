Top.Mail.Ru
Смеситель для кухни GRANULA (ST-4033, АЛЮМИНИУМ) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Смеситель для кухни GRANULA (ST-4033, АЛЮМИНИУМ)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Смеситель для кухни GRANULA (ST-4033, АЛЮМИНИУМ) - фото 1
Смеситель для кухни GRANULA (ST-4033, АЛЮМИНИУМ) - фото 2
Смеситель для кухни GRANULA (ST-4033, АЛЮМИНИУМ) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
серый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
265
Длина излива
200
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для кухни GRANULA (ST-4033, АЛЮМИНИУМ) - фото 1
  • Смеситель для кухни GRANULA (ST-4033, АЛЮМИНИУМ) - фото 2
  • Смеситель для кухни GRANULA (ST-4033, АЛЮМИНИУМ) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 065 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688494
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Granula
Тип товара
Высота, см
34.5
Длина, м
6
Страна бренда
Россия
Страна производства
Россия
Ширина, см
27.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, комплект креплений, инструкция
Цвет
серый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Высота излива
265
Длина излива
200
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х28х6
Вес, кг.
1.5

Описание товара Смеситель для кухни GRANULA (ST-4033, АЛЮМИНИУМ)

Смеситель для кухни GRANULA ST-4033 в алюминиевом исполнении сочетает функциональность и современный дизайн. Модель с высоким изливом (265 мм) обеспечивает удобство при мытье крупной посуды, а поворотный механизм на 360° позволяет легко регулировать направление воды. Нержавеющий корпус гарантирует долговечность, а эргономичный однорычажный механизм обеспечивает плавную регулировку температуры и напора. Компактные габариты (высота 345 мм) делают смеситель универсальным решением для любой мойки. В комплекте гибкая подводка и крепежные элементы для быстрого монтажа. Доступен в нескольких цветовых решениях для гармоничного сочетания с интерьером кухни



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие

Отзывы о товаре Смеситель для кухни GRANULA (ST-4033, АЛЮМИНИУМ)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Granula
Тип товара
Высота, см
34.5
Длина, м
6
Страна бренда
Россия
Страна производства
Россия
Ширина, см
27.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, комплект креплений, инструкция
Цвет
серый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Развернуть
Термостат
нет
Высота излива
265
Длина излива
200
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухни GRANULA ST-4033 в алюминиевом исполнении сочетает функциональность и современный дизайн. Модель с высоким изливом (265 мм) обеспечивает удобство при мытье крупной посуды, а поворотный механизм на 360° позволяет легко регулировать направление воды. Нержавеющий корпус гарантирует долговечность, а эргономичный однорычажный механизм обеспечивает плавную регулировку температуры и напора. Компактные габариты (высота 345 мм) делают смеситель универсальным решением для любой мойки. В комплекте гибкая подводка и крепежные элементы для быстрого монтажа. Доступен в нескольких цветовых решениях для гармоничного сочетания с интерьером кухни


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для кухни GRANULA (ST-4033, АЛЮМИНИУМ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...