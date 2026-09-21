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Смеситель для кухни GRANULA (ST-4031, ТУРМАЛИН) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для кухни GRANULA (ST-4031, ТУРМАЛИН)

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Смеситель для кухни GRANULA (ST-4031, ТУРМАЛИН) - фото 1
Смеситель для кухни GRANULA (ST-4031, ТУРМАЛИН) - фото 2
Смеситель для кухни GRANULA (ST-4031, ТУРМАЛИН) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Высота излива
260
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для кухни GRANULA (ST-4031, ТУРМАЛИН) - фото 1
  • Смеситель для кухни GRANULA (ST-4031, ТУРМАЛИН) - фото 2
  • Смеситель для кухни GRANULA (ST-4031, ТУРМАЛИН) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 955 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688492
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Характеристики

Бренд
Granula
Тип товара
Страна бренда
Россия
Страна производства
Россия
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
гибкая подводка, комплект креплений
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Высота излива
260
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
высокий излив
Особенности
поворотный излив 360°, высокий излив
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х28х6
Вес, кг.
1.5

Описание товара Смеситель для кухни GRANULA (ST-4031, ТУРМАЛИН)

Смеситель для кухни GRANULA ST-4031 в цвете турмалин — это стильное и функциональное решение для кухни. Он отличается современным дизайном и удобной однорычажной системой управления. Высокий излив позволяет легко мыть посуду любого размера, что делает его идеальным выбором для кухонь с разными типами моек.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни GRANULA (ST-4031, ТУРМАЛИН)




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Характеристики
Бренд
Granula
Тип товара
Страна бренда
Россия
Страна производства
Россия
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
гибкая подводка, комплект креплений
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Высота излива
260
Развернуть
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
высокий излив
Особенности
поворотный излив 360°, высокий излив
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухни GRANULA ST-4031 в цвете турмалин — это стильное и функциональное решение для кухни. Он отличается современным дизайном и удобной однорычажной системой управления. Высокий излив позволяет легко мыть посуду любого размера, что делает его идеальным выбором для кухонь с разными типами моек.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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