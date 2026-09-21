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Смеситель для кухни GRANULA (ST-4031, АЛЮМИНИУМ) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для кухни GRANULA (ST-4031, АЛЮМИНИУМ)

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Смеситель для кухни GRANULA (ST-4031, АЛЮМИНИУМ) - фото 2
Смеситель для кухни GRANULA (ST-4031, АЛЮМИНИУМ) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Длина излива
205
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для кухни GRANULA (ST-4031, АЛЮМИНИУМ) - фото 1
  • Смеситель для кухни GRANULA (ST-4031, АЛЮМИНИУМ) - фото 2
  • Смеситель для кухни GRANULA (ST-4031, АЛЮМИНИУМ) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 955 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688489
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Характеристики

Бренд
Granula
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
гибкая подводка, комплект креплений
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Длина излива
205
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Удлинненый излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
высокий излив
Особенности
поворотный излив, высокий излив, однорычажное управление.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х28х6
Вес, кг.
1.5

Описание товара Смеситель для кухни GRANULA (ST-4031, АЛЮМИНИУМ)

Смеситель для кухни GRANULA ST-4031 из алюминия - стильное и функциональное решение для кухни. Он предназначен для установки на мойку или столешницу, обеспечивая удобство и комфорт при использовании. Смеситель отличается современным дизайном и надежной конструкцией, что делает его отличным выбором для обновления кухонного пространства.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни GRANULA (ST-4031, АЛЮМИНИУМ)




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Характеристики
Бренд
Granula
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
гибкая подводка, комплект креплений
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Длина излива
205
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Развернуть
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Удлинненый излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
высокий излив
Особенности
поворотный излив, высокий излив, однорычажное управление.
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухни GRANULA ST-4031 из алюминия - стильное и функциональное решение для кухни. Он предназначен для установки на мойку или столешницу, обеспечивая удобство и комфорт при использовании. Смеситель отличается современным дизайном и надежной конструкцией, что делает его отличным выбором для обновления кухонного пространства.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, на кухню недорогие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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