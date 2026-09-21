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Смеситель для ванны Fmark (FS8206C) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для ванны Fmark (FS8206C)

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Смеситель для ванны Fmark (FS8206C) - фото 1
Смеситель для ванны Fmark (FS8206C) - фото 2
Смеситель для ванны Fmark (FS8206C) - фото 3
Смеситель для ванны Fmark (FS8206C) - фото 4
Смеситель для ванны Fmark (FS8206C) - фото 5
Смеситель для ванны Fmark (FS8206C) - фото 6
Смеситель для ванны Fmark (FS8206C) - фото 7
Смеситель для ванны Fmark (FS8206C) - фото 8
Смеситель для ванны Fmark (FS8206C) - фото 9
Смеситель для ванны Fmark (FS8206C) - фото 10
Смеситель для ванны Fmark (FS8206C) - фото 11
Смеситель для ванны Fmark (FS8206C) - фото 12
Смеситель для ванны Fmark (FS8206C) - фото 13
Смеситель для ванны Fmark (FS8206C) - фото 14
Смеситель для ванны Fmark (FS8206C) - фото 15
Смеситель для ванны Fmark (FS8206C) - фото 16
Смеситель для ванны Fmark (FS8206C) - фото 17
Смеситель для ванны Fmark (FS8206C) - фото 18
Смеситель для ванны Fmark (FS8206C) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
золотой
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для ванны Fmark (FS8206C) - фото 1
  • Смеситель для ванны Fmark (FS8206C) - фото 2
  • Смеситель для ванны Fmark (FS8206C) - фото 3
  • Смеситель для ванны Fmark (FS8206C) - фото 4
  • Смеситель для ванны Fmark (FS8206C) - фото 5
  • Смеситель для ванны Fmark (FS8206C) - фото 6
  • Смеситель для ванны Fmark (FS8206C) - фото 7
  • Смеситель для ванны Fmark (FS8206C) - фото 8
  • Смеситель для ванны Fmark (FS8206C) - фото 9
  • Смеситель для ванны Fmark (FS8206C) - фото 10
  • Смеситель для ванны Fmark (FS8206C) - фото 11
  • Смеситель для ванны Fmark (FS8206C) - фото 12
  • Смеситель для ванны Fmark (FS8206C) - фото 13
  • Смеситель для ванны Fmark (FS8206C) - фото 14
  • Смеситель для ванны Fmark (FS8206C) - фото 15
  • Смеситель для ванны Fmark (FS8206C) - фото 16
  • Смеситель для ванны Fmark (FS8206C) - фото 17
  • Смеситель для ванны Fmark (FS8206C) - фото 18
  • Смеситель для ванны Fmark (FS8206C) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688434
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Характеристики

Бренд
Fmark
Тип товара
Страна бренда
Россия
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, шланг, душевая лейка, держатель душевой лейки, эксцентрики, инструкция
Цвет
золотой
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
поворотный излив с аэратором
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х14х13
Вес, кг.
1.8

Описание товара Смеситель для ванны Fmark (FS8206C)

Смеситель для ванны Fmark FS8206C - современный и функциональный вариант для ванной. Он предназначен для настенного монтажа и оснащен керамическим картриджем, что обеспечивает долгую службу. В комплекте имеется душевой набор, включая лейку и шланг. Дизайн смесителя выполнен в стиле матовое золото, что добавляет ему элегантности.



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны Fmark (FS8206C)




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Характеристики
Бренд
Fmark
Тип товара
Страна бренда
Россия
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, шланг, душевая лейка, держатель душевой лейки, эксцентрики, инструкция
Цвет
золотой
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Удлинненый излив
нет
Развернуть
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
поворотный излив с аэратором
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для ванны Fmark FS8206C - современный и функциональный вариант для ванной. Он предназначен для настенного монтажа и оснащен керамическим картриджем, что обеспечивает долгую службу. В комплекте имеется душевой набор, включая лейку и шланг. Дизайн смесителя выполнен в стиле матовое золото, что добавляет ему элегантности.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, латунные, для накладной раковины, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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