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Смеситель для биде Savol S-FXQ011H купить с доставкой в Москве
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Смеситель для биде Savol S-FXQ011H

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Смеситель для биде Savol S-FXQ011H - фото 1
Смеситель для биде Savol S-FXQ011H - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель для биде Savol S-FXQ011H - фото 1
  • Смеситель для биде Savol S-FXQ011H - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688418
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Высота, см
20.5
Длина, м
16
Габариты (ВxГxШ), мм
205x160x60
Габаритные размеры), см
20.5x16x6
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
6
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, лейка, шланг, держатель лейки
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
лейка, аэратор, гибкий шланг, современный стиль.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х13х6
Вес, кг.
1

Описание товара Смеситель для биде Savol S-FXQ011H

Смеситель для биде Savol S-FXQ011H — это функциональное и стильное решение для ванной комнаты. Он оснащен керамическим картриджем и имеет матовое покрытие, что обеспечивает долговечность и эстетическую привлекательность. В комплекте также имеется лейка и аэратор, что делает его полноценным вариантом для гигиенических процедур.



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Отзывы о товаре Смеситель для биде Savol S-FXQ011H




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Высота, см
20.5
Длина, м
16
Габариты (ВxГxШ), мм
205x160x60
Габаритные размеры), см
20.5x16x6
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
6
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, лейка, шланг, держатель лейки
Развернуть
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
лейка, аэратор, гибкий шланг, современный стиль.
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для биде Savol S-FXQ011H — это функциональное и стильное решение для ванной комнаты. Он оснащен керамическим картриджем и имеет матовое покрытие, что обеспечивает долговечность и эстетическую привлекательность. В комплекте также имеется лейка и аэратор, что делает его полноценным вариантом для гигиенических процедур.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, для накладной раковины, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные, для ванной без душа
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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