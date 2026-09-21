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Смеситель для биде Savol S-FXQ009Q купить с доставкой в Москве
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Смеситель для биде Savol S-FXQ009Q

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Смеситель для биде Savol S-FXQ009Q - фото 1
Смеситель для биде Savol S-FXQ009Q - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
серый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для биде Savol S-FXQ009Q - фото 1
  • Смеситель для биде Savol S-FXQ009Q - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688416
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Длина, м
7.1
Страна бренда
Россия
Ширина, см
18.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
гигиенический душ, шланг 1.2 м, документация, упаковка
Цвет
серый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
скрытая часть в комплекте
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х19х7
Вес, г.
820

Описание товара Смеситель для биде Savol S-FXQ009Q

Смеситель для биде Savol S-FXQ009Q - современное решение для гигиенического душа. Изготовлен из нержавеющей стали, имеет керамический картридж и оснащен лейкой с аэратором. Гарантия производителя составляет 5 лет. Дизайн смесителя соответствует современным стилям, что делает его подходящим для различных интерьеров.



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Отзывы о товаре Смеситель для биде Savol S-FXQ009Q




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Длина, м
7.1
Страна бренда
Россия
Ширина, см
18.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
гигиенический душ, шланг 1.2 м, документация, упаковка
Цвет
серый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
скрытая часть в комплекте
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для биде Savol S-FXQ009Q - современное решение для гигиенического душа. Изготовлен из нержавеющей стали, имеет керамический картридж и оснащен лейкой с аэратором. Гарантия производителя составляет 5 лет. Дизайн смесителя соответствует современным стилям, что делает его подходящим для различных интерьеров.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, латунные, для накладной раковины, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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