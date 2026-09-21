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Смеситель для биде Savol (S-FXQ006W) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для биде Savol (S-FXQ006W)

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Смеситель для биде Savol (S-FXQ006W) - фото 1
Смеситель для биде Savol (S-FXQ006W) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
  • Смеситель для биде Savol (S-FXQ006W) - фото 1
  • Смеситель для биде Savol (S-FXQ006W) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688406
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Высота, см
17.5
Длина, м
10.7
Габариты (ВxГxШ), мм
175x107x210
Габаритные размеры), см
17.5x10.7x21
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
21
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, эксцентрики, отражатели, гигиеническая лейка, шланг для душа, фирменная упаковка
Цвет
белый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
современный стиль, однорычажное управление.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х21х6
Вес, кг.
1.17

Описание товара Смеситель для биде Savol (S-FXQ006W)

Смеситель для биде Savol S-FXQ006W — современное решение с однорычажным управлением и керамическим картриджем для плавной регулировки воды. В комплекте гигиеническая лейка со шлангом 1,2 м и защитой от перекручивания, обеспечивающая удобство использования. Настенный монтаж, матовая поверхность из нержавеющей стали и компактные габариты (175?107?210 мм) подходят для большинства моделей биде. Гарантия производителя — 5 лет



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Отзывы о товаре Смеситель для биде Savol (S-FXQ006W)




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Высота, см
17.5
Длина, м
10.7
Габариты (ВxГxШ), мм
175x107x210
Габаритные размеры), см
17.5x10.7x21
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
21
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, эксцентрики, отражатели, гигиеническая лейка, шланг для душа, фирменная упаковка
Развернуть
Цвет
белый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
современный стиль, однорычажное управление.
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для биде Savol S-FXQ006W — современное решение с однорычажным управлением и керамическим картриджем для плавной регулировки воды. В комплекте гигиеническая лейка со шлангом 1,2 м и защитой от перекручивания, обеспечивающая удобство использования. Настенный монтаж, матовая поверхность из нержавеющей стали и компактные габариты (175?107?210 мм) подходят для большинства моделей биде. Гарантия производителя — 5 лет


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, латунные, для накладной раковины, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
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Доставка
Отзывы


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