Держатель двух стаканов Savol (S-002168HD)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатели
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 687629
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Держатели
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
Габариты (ВxГxШ), мм
108х108х400
Размеры в упаковке, см
43х13х10
Вес, кг.
1.2
Описание товара Держатель двух стаканов Savol (S-002168HD)
Держатель двух стаканов Savol (S-002168HD)
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Бренд
Тип товара
Держатели
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
Габариты (ВxГxШ), мм
108х108х400
Держатель двух стаканов Savol (S-002168HD)
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Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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