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Держатель двух стаканов Savol (S-002168C) купить с доставкой в Москве
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Держатель двух стаканов Savol (S-002168C)

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Держатель двух стаканов Savol (S-002168C) - фото 1
Держатель двух стаканов Savol (S-002168C) - фото 2
Держатель двух стаканов Savol (S-002168C) - фото 3
Держатель двух стаканов Savol (S-002168C) - фото 4
Держатель двух стаканов Savol (S-002168C) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатели
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
  • Держатель двух стаканов Savol (S-002168C) - фото 1
  • Держатель двух стаканов Savol (S-002168C) - фото 2
  • Держатель двух стаканов Savol (S-002168C) - фото 3
  • Держатель двух стаканов Savol (S-002168C) - фото 4
  • Держатель двух стаканов Savol (S-002168C) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687627
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Держатели
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
Габариты (ВxГxШ), мм
108х108х400
Размеры в упаковке, см
43х13х10
Вес, кг.
1.2

Описание товара Держатель двух стаканов Savol (S-002168C)

Держатель двух стаканов Savol (S-002168C)

Отзывы о товаре Держатель двух стаканов Savol (S-002168C)




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Держатели
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
Габариты (ВxГxШ), мм
108х108х400
Описание
Держатель двух стаканов Savol (S-002168C)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Держатель двух стаканов Savol (S-002168C) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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