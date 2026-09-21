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Смеситель для ванны Cron CN39 хром (CN2239) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для ванны Cron CN39 хром (CN2239)

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Смеситель для ванны Cron CN39 хром (CN2239) - фото 1
Смеситель для ванны Cron CN39 хром (CN2239) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
цинковый сплав
Длина излива
436
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для ванны Cron CN39 хром (CN2239) - фото 1
  • Смеситель для ванны Cron CN39 хром (CN2239) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687018
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Характеристики

Бренд
CRON
Тип товара
Высота, см
20.1
Страна производства
Китай
Ширина, см
22
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
цинковый сплав
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
436
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Удлинненый излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х44х26
Вес, кг.
1.62

Описание товара Смеситель для ванны Cron CN39 хром (CN2239)

Смеситель для ванны Cron CN39 хром (CN2239) — современное однорычажное решение с вращающимся изливом длиной 43,6 см, обеспечивающим удобство использования и минимизацию брызг. Настенный монтаж, эргономичный дизайн и глянцевая поверхность делают его стильным дополнением санузла. Изготовлен из цинкового сплава и пластика без вредных компонентов, сочетает долговечность с лаконичной эстетикой. Подходит для комплектации ванных комнат в современных интерьерах



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны Cron CN39 хром (CN2239)




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Характеристики
Бренд
CRON
Тип товара
Высота, см
20.1
Страна производства
Китай
Ширина, см
22
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
цинковый сплав
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
436
Развернуть
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Удлинненый излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для ванны Cron CN39 хром (CN2239) — современное однорычажное решение с вращающимся изливом длиной 43,6 см, обеспечивающим удобство использования и минимизацию брызг. Настенный монтаж, эргономичный дизайн и глянцевая поверхность делают его стильным дополнением санузла. Изготовлен из цинкового сплава и пластика без вредных компонентов, сочетает долговечность с лаконичной эстетикой. Подходит для комплектации ванных комнат в современных интерьерах


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, латунные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные
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