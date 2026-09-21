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Смеситель для кухонной мойки Savol (S-3002A12) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для кухонной мойки Savol (S-3002A12)

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Смеситель для кухонной мойки Savol (S-3002A12) - фото 1
Смеситель для кухонной мойки Savol (S-3002A12) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
250
Длина излива
200
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель для кухонной мойки Savol (S-3002A12) - фото 1
  • Смеситель для кухонной мойки Savol (S-3002A12) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 686836
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Высота, см
57.5
Длина, м
9.1
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
5.3
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аэратор, крепление, гибкая подводка
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
250
Длина излива
200
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
однорычажный, аэратор, традиционная форма излива воды
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х23х6
Вес, кг.
1.98

Описание товара Смеситель для кухонной мойки Savol (S-3002A12)

Смеситель для кухонной мойки Savol S-3002A12 — современный однорычажный смеситель, изготовленный из нержавеющей стали. Он имеет универсальную установку на раковину или столешницу и предназначен для бытового использования. Дизайн смесителя соответствует современным стилям, что делает его подходящим для любой кухни.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухонной мойки Savol (S-3002A12)




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Высота, см
57.5
Длина, м
9.1
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
5.3
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аэратор, крепление, гибкая подводка
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Развернуть
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
250
Длина излива
200
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
однорычажный, аэратор, традиционная форма излива воды
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухонной мойки Savol S-3002A12 — современный однорычажный смеситель, изготовленный из нержавеющей стали. Он имеет универсальную установку на раковину или столешницу и предназначен для бытового использования. Дизайн смесителя соответствует современным стилям, что делает его подходящим для любой кухни.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, настенные, на кухню недорогие, электронные
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Отзывы


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