Смеситель для биде Savol (S-FXQ009B)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Смеситель для биде Savol (S-FXQ009B)
Моно кран с гигиеническим душем и держателем для лейки Savol выполнен в современном стиле и подойдет практически под любой дизайн. Кран для биде на 1 тип воды выполнен из качественной латуни и прослужит долгие годы. Подключения для душевого шланга. Вывод из стены для подсоединения шланга для душа. Набор для гигиенического душа с краном. Настенный держатель для лейки с выходом дли присоединения душа. В комплекте шланг для душа и гигиеническая лейка. Кран для одного вида воды монтируется в 1 отверстие на стену и подключается к воде от смесителя скрытого монтажа. Стандартный диаметр подключения 1/2 (пол дюйма). ЭТО НЕ смеситель аксессуар подключается К одному виду воды К холодной или горячей или смешанной воде.
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