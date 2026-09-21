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Смеситель для биде Savol (S-FXQ009H) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для биде Savol (S-FXQ009H)

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Смеситель для биде Savol (S-FXQ009H)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 686756
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Длина, м
9.5
Габариты (ВxГxШ), мм
52x95x71
Габаритные размеры), см
5.2х9.5х7.1
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
7.1
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, встраиваемая часть, гигиеническая лейка, шланг для душа, фирменная упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
вентильное управление, держатель на корпусе смесителя, душевой шланг в металлизированной оплетке 80-120 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х18х7
Вес, г.
820

Описание товара Смеситель для биде Savol (S-FXQ009H)

Смеситель для биде Savol S-FXQ009H - современный однорычажный смеситель, предназначенный для биде. Изготовлен из латуни, оснащен керамическим картриджем и гигиенической лейкой. Имеет современный дизайн и прост в установке. Гарантия производителя - 5 лет.



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Отзывы о товаре Смеситель для биде Savol (S-FXQ009H)




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Длина, м
9.5
Габариты (ВxГxШ), мм
52x95x71
Габаритные размеры), см
5.2х9.5х7.1
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
7.1
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, встраиваемая часть, гигиеническая лейка, шланг для душа, фирменная упаковка
Цвет
черный
Развернуть
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
вентильное управление, держатель на корпусе смесителя, душевой шланг в металлизированной оплетке 80-120 см
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для биде Savol S-FXQ009H - современный однорычажный смеситель, предназначенный для биде. Изготовлен из латуни, оснащен керамическим картриджем и гигиенической лейкой. Имеет современный дизайн и прост в установке. Гарантия производителя - 5 лет.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, для накладной раковины, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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