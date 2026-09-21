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Смеситель для биде Savol (S-FXQ009) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для биде Savol (S-FXQ009)

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Смеситель для биде Savol (S-FXQ009) - фото 1
Смеситель для биде Savol (S-FXQ009) - фото 2
Смеситель для биде Savol (S-FXQ009) - фото 3
Смеситель для биде Savol (S-FXQ009) - фото 4
Смеситель для биде Savol (S-FXQ009) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для биде
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель для биде Savol (S-FXQ009) - фото 1
  • Смеситель для биде Savol (S-FXQ009) - фото 2
  • Смеситель для биде Savol (S-FXQ009) - фото 3
  • Смеситель для биде Savol (S-FXQ009) - фото 4
  • Смеситель для биде Savol (S-FXQ009) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 686708
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Смесители для биде
Высота, см
6.5
Длина, м
19.7
Габариты (ВxГxШ), мм
52x95x71
Габаритные размеры), см
5.2x9.5x7.1
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
18.2
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, встраиваемая часть, гигиеническая лейка, шланг для душа, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Кол-во монтажных отверстий
1
Особенности
для одного типа воды
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х18х7
Вес, г.
820

Описание товара Смеситель для биде Savol (S-FXQ009)

Моно кран с гигиеническим душем и держателем для лейки Savol выполнен в современном стиле и подойдет практически под любой дизайн. Кран для биде на 1 тип воды выполнен из качественной латуни и прослужит долгие годы. Подключения для душевого шланга. Вывод из стены для подсоединения шланга для душа. Набор для гигиенического душа с краном. Настенный держатель для лейки с выходом дли присоединения душа. В комплекте шланг для душа и гигиеническая лейка. Кран для одного вида воды монтируется в 1 отверстие на стену и подключается к воде от смесителя скрытого монтажа. Стандартный диаметр подключения 1/2 (пол дюйма). ЭТО НЕ смеситель аксессуар подключается К одному виду воды К холодной или горячей или смешанной воде.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, черные, для накладной раковины, на кухню недорогие, электронные, элитные, для ванной без душа, с гусаком

Отзывы о товаре Смеситель для биде Savol (S-FXQ009)




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Смесители для биде
Высота, см
6.5
Длина, м
19.7
Габариты (ВxГxШ), мм
52x95x71
Габаритные размеры), см
5.2x9.5x7.1
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
18.2
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, встраиваемая часть, гигиеническая лейка, шланг для душа, упаковка
Развернуть
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Кол-во монтажных отверстий
1
Особенности
для одного типа воды
Страна производитель
Китай
Описание
Моно кран с гигиеническим душем и держателем для лейки Savol выполнен в современном стиле и подойдет практически под любой дизайн. Кран для биде на 1 тип воды выполнен из качественной латуни и прослужит долгие годы. Подключения для душевого шланга. Вывод из стены для подсоединения шланга для душа. Набор для гигиенического душа с краном. Настенный держатель для лейки с выходом дли присоединения душа. В комплекте шланг для душа и гигиеническая лейка. Кран для одного вида воды монтируется в 1 отверстие на стену и подключается к воде от смесителя скрытого монтажа. Стандартный диаметр подключения 1/2 (пол дюйма). ЭТО НЕ смеситель аксессуар подключается К одному виду воды К холодной или горячей или смешанной воде.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, черные, для накладной раковины, на кухню недорогие, электронные, элитные, для ванной без душа, с гусаком
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