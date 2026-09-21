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Смеситель для кухни BELZ B679 (B70679) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для кухни BELZ B679 (B70679)

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Смеситель для кухни BELZ B679 (B70679) - фото 1
Смеситель для кухни BELZ B679 (B70679) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
256
Длина излива
186
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель для кухни BELZ B679 (B70679) - фото 1
  • Смеситель для кухни BELZ B679 (B70679) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 686398
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Характеристики

Бренд
Belz
Тип товара
Высота, см
35.9
Страна производства
Китай
Ширина, см
43
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
256
Длина излива
186
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
округлая
Особенности
современный дизайн, поворотный излив
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х43х37
Вес, кг.
1.57

Описание товара Смеситель для кухни BELZ B679 (B70679)

Смеситель для кухни BELZ B679 (B70679) - это функциональное и элегантное решение для кухонной мойки. Он сочетает современный дизайн с удобным рычажным управлением, что делает его практичным выбором для повседневного использования. Отделка из хрома придает ему блеск и повышает устойчивость к коррозии.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни BELZ B679 (B70679)




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Характеристики
Бренд
Belz
Тип товара
Высота, см
35.9
Страна производства
Китай
Ширина, см
43
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Высота излива
256
Длина излива
186
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
округлая
Особенности
современный дизайн, поворотный излив
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухни BELZ B679 (B70679) - это функциональное и элегантное решение для кухонной мойки. Он сочетает современный дизайн с удобным рычажным управлением, что делает его практичным выбором для повседневного использования. Отделка из хрома придает ему блеск и повышает устойчивость к коррозии.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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