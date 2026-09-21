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Лейка для душа Haiba хром (HB13) купить с доставкой в Москве
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Лейка для душа Haiba хром (HB13)

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Лейка для душа Haiba хром (HB13)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая лейка
Цвет
хром
Стиль
модерн
Материал
пластик
Аэратор
нет
Кол-во режимов лейки
3
Ширина головки лейки, мм
250
Общая длина лейки, мм
340
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 685913
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Душевая лейка
Цвет
хром
Стиль
модерн
Материал
пластик
Аэратор
нет
Водосберегающие лейки
нет
Кол-во режимов лейки
3
Диаметр лейки
11.4 см
Ширина головки лейки, мм
250
Общая длина лейки, мм
340
Размеры в упаковке, см
41х34х25
Вес, г.
270

Описание товара Лейка для душа Haiba хром (HB13)

Удобная и функциональная лейка для ручного душа. Стильный дизайн и эргономичная форма. Выполнена из качественных прочных материалов. Рассчитана на длительный срок интенсивной эксплуатации. Все изделия бренда Haiba отличаются превосходным качеством и производятся в соответсвии с международными стандартами.

Отзывы о товаре Лейка для душа Haiba хром (HB13)




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Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Душевая лейка
Цвет
хром
Стиль
модерн
Материал
пластик
Аэратор
нет
Водосберегающие лейки
нет
Кол-во режимов лейки
3
Диаметр лейки
11.4 см
Ширина головки лейки, мм
250
Общая длина лейки, мм
340
Описание
Удобная и функциональная лейка для ручного душа. Стильный дизайн и эргономичная форма. Выполнена из качественных прочных материалов. Рассчитана на длительный срок интенсивной эксплуатации. Все изделия бренда Haiba отличаются превосходным качеством и производятся в соответсвии с международными стандартами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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