Лейка для гигиенического душа Haiba хром (HB35-2)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая лейка
Цвет
хром
Стиль
модерн
Материал
Латунь
Аэратор
нет
Кол-во режимов лейки
1
Ширина головки лейки, мм
55
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 685860
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевая лейка
Цвет
хром
Стиль
модерн
Материал
Латунь
Аэратор
нет
Водосберегающие лейки
нет
Кол-во режимов лейки
1
Диаметр лейки
5.5 см
Ширина головки лейки, мм
55
Размеры в упаковке, см
43х38х30
Вес, г.
170
Описание товара Лейка для гигиенического душа Haiba хром (HB35-2)
Удобная и функциональная лейка для гигиенического душа. Стильный дизайн и эргономичная форма. Выполнена из качественных прочных материалов. Рассчитана на длительный срок интенсивной эксплуатации.
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Бренд
Тип товара
Душевая лейка
Цвет
хром
Стиль
модерн
Материал
Латунь
Аэратор
нет
Водосберегающие лейки
нет
Кол-во режимов лейки
1
Диаметр лейки
5.5 см
Ширина головки лейки, мм
55
Удобная и функциональная лейка для гигиенического душа. Стильный дизайн и эргономичная форма. Выполнена из качественных прочных материалов. Рассчитана на длительный срок интенсивной эксплуатации.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Лейка для гигиенического душа Haiba хром (HB35-2) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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