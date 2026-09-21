Лейка для верхнего душа Savol 1/2? (S-YDP06H)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лейка для верхнего душа
Цвет
черный
Стиль
современный
Материал
пластик
Аэратор
нет
Кол-во режимов лейки
1
Ширина головки лейки, мм
200
Общая длина лейки, мм
30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 687955
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лейка для верхнего душа
Цвет
черный
Стиль
современный
Материал
пластик
Аэратор
нет
Водосберегающие лейки
нет
Кол-во режимов лейки
1
Диаметр лейки
20 см
Ширина головки лейки, мм
200
Общая длина лейки, мм
30
Размеры в упаковке, см
34х29х4
Вес, г.
560
Описание товара Лейка для верхнего душа Savol 1/2? (S-YDP06H)
Верхний душ Savol S-YDP06H. Цвет - черный. Материал - нержавеющая сталь. Диаметр 20 см. 1 режим. Все изделия бренда Savol отличаются превосходным качеством и производятся в соответсвии с международными стандартами. Верхний душ Savol подойдет для любого соединения на 1/2.
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Бренд
Тип товара
Лейка для верхнего душа
Цвет
черный
Стиль
современный
Материал
пластик
Аэратор
нет
Водосберегающие лейки
нет
Кол-во режимов лейки
1
Диаметр лейки
20 см
Ширина головки лейки, мм
200
Общая длина лейки, мм
30
Верхний душ Savol S-YDP06H. Цвет - черный. Материал - нержавеющая сталь. Диаметр 20 см. 1 режим. Все изделия бренда Savol отличаются превосходным качеством и производятся в соответсвии с международными стандартами. Верхний душ Savol подойдет для любого соединения на 1/2.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Лейка для верхнего душа Savol 1/2? (S-YDP06H) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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