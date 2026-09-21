Смеситель для ванны термостатический Haiba (HB60809)
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Характеристики
Описание товара Смеситель для ванны термостатический Haiba (HB60809)
Смеситель для ванны, изготовлен из качественной латуни по технологии литья в песчаную форму, что обеспечивает прочность корпуса смесителя. Керамический картридж 35 мм всемирно известной испанской фирмы Sedal обеспечивает точную настройку температуры и напора воды. Аэратор из ABS-пластика немецкой фирмы Neoperl с функцией легкой очистки. Плюсы смесителя с термостатом: Точное регулирование температуры дает возможность пользоваться комфортной водой, исключая длительную настройку желаемых параметров. Простота конструкции Термостатический прибор позволяет значительно уменьшить расход горячей воды. Стоит включить тот факт, что потребитель не ошпарится и ему не грозит ледяной душ. Поэтому он станет незаменимым в доме, где есть маленькие дети.
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Теги товара: из стены, латунные, настенные, из нержавеющей стали, настенные однорычажные, с гусаком
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