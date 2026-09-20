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Смеситель для раковины Dorff Prime New D40102122, черный купить с доставкой в Москве
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Смеситель для раковины Dorff Prime New D40102122, черный

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Смеситель для раковины Dorff Prime New D40102122, черный - фото 1
Смеситель для раковины Dorff Prime New D40102122, черный - фото 2
Смеситель для раковины Dorff Prime New D40102122, черный - фото 3
Смеситель для раковины Dorff Prime New D40102122, черный - фото 4
Смеситель для раковины Dorff Prime New D40102122, черный - фото 5
Смеситель для раковины Dorff Prime New D40102122, черный - фото 6
Смеситель для раковины Dorff Prime New D40102122, черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для умывальника
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Высота излива
105
Длина излива
115
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для раковины Dorff Prime New D40102122, черный - фото 1
  • Смеситель для раковины Dorff Prime New D40102122, черный - фото 2
  • Смеситель для раковины Dorff Prime New D40102122, черный - фото 3
  • Смеситель для раковины Dorff Prime New D40102122, черный - фото 4
  • Смеситель для раковины Dorff Prime New D40102122, черный - фото 5
  • Смеситель для раковины Dorff Prime New D40102122, черный - фото 6
  • Смеситель для раковины Dorff Prime New D40102122, черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
8 690 руб.  9 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 680946
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Характеристики

Бренд
Dorff
Тип товара
Смесители для умывальника
Высота, см
7
Страна бренда
Германия
Ширина, см
20
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
105
Длина излива
115
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х18х7
Вес, кг.
1.3

Описание товара Смеситель для раковины Dorff Prime New D40102122, черный

Обновленный латунный смеситель для умывальника DORFF Prime - яркий пример немецкой эргономики и практичности. А внушительные размеры смесителя позволяют установить его даже на крупную раковину. Трендовый матовый черный цвет. У смесителей коллекции Prime New лаконичный и сдержанный дизайн: они выглядят современно благодаря тонким граням и эргономичной ручке. Немецкая функциональность в сочетании со стильным и лаконичным дизайном делает смеситель оптимальным выбором для практичных хозяев.



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины Dorff Prime New D40102122, черный




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Характеристики
Бренд
Dorff
Тип товара
Смесители для умывальника
Высота, см
7
Страна бренда
Германия
Ширина, см
20
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Высота излива
105
Длина излива
115
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Обновленный латунный смеситель для умывальника DORFF Prime - яркий пример немецкой эргономики и практичности. А внушительные размеры смесителя позволяют установить его даже на крупную раковину. Трендовый матовый черный цвет. У смесителей коллекции Prime New лаконичный и сдержанный дизайн: они выглядят современно благодаря тонким граням и эргономичной ручке. Немецкая функциональность в сочетании со стильным и лаконичным дизайном делает смеситель оптимальным выбором для практичных хозяев.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
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Доставка
Отзывы


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