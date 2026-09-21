Top.Mail.Ru
Смеситель для ванны BELZ B613-7 с аксессуарами, длинный излив (B22613-7) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Смеситель для ванны BELZ B613-7 с аксессуарами, длинный излив (B22613-7)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Смеситель для ванны BELZ B613-7 с аксессуарами, длинный излив (B22613-7) - фото 1
Смеситель для ванны BELZ B613-7 с аксессуарами, длинный излив (B22613-7) - фото 2
Смеситель для ванны BELZ B613-7 с аксессуарами, длинный излив (B22613-7) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Длина излива
363
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
  • Смеситель для ванны BELZ B613-7 с аксессуарами, длинный излив (B22613-7) - фото 1
  • Смеситель для ванны BELZ B613-7 с аксессуарами, длинный излив (B22613-7) - фото 2
  • Смеситель для ванны BELZ B613-7 с аксессуарами, длинный излив (B22613-7) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 686380
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Belz
Тип товара
Высота, см
15.1
Длина, м
39.2
Габариты (ВxГxШ), мм
87x208x211
Габаритные размеры), см
8.7x20.8x21.1
Ширина, см
21.1
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, лейка, держатель лейки, шланг
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
нет
Длина излива
363
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
поворотный
Особенности
душевой гарнитур, поворотный переключатель 90 градусов.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х55х30
Вес, кг.
2.47

Описание товара Смеситель для ванны BELZ B613-7 с аксессуарами, длинный излив (B22613-7)

Смеситель для ванны BELZ B613-7 с аксессуарами, длинный излив (B22613-7), изготовлен из высококачественной латуни. В комплекте душевой гарнитур. Дизайн смесителя соответствует стилю лофт, цвет черный. Удобное управление и надежный керамический картридж обеспечивают долгую службу.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные

Отзывы о товаре Смеситель для ванны BELZ B613-7 с аксессуарами, длинный излив (B22613-7)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Belz
Тип товара
Высота, см
15.1
Длина, м
39.2
Габариты (ВxГxШ), мм
87x208x211
Габаритные размеры), см
8.7x20.8x21.1
Ширина, см
21.1
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, лейка, держатель лейки, шланг
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Развернуть
Аэратор в комплекте
нет
Длина излива
363
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
поворотный
Особенности
душевой гарнитур, поворотный переключатель 90 градусов.
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для ванны BELZ B613-7 с аксессуарами, длинный излив (B22613-7), изготовлен из высококачественной латуни. В комплекте душевой гарнитур. Дизайн смесителя соответствует стилю лофт, цвет черный. Удобное управление и надежный керамический картридж обеспечивают долгую службу.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для ванны BELZ B613-7 с аксессуарами, длинный излив (B22613-7) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...