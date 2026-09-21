Смеситель для кухни с хирургической ручкой Haiba (HB4954)
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Характеристики
Описание товара Смеситель для кухни с хирургической ручкой Haiba (HB4954)
Локтевой смеситель для кухни Haiba HB4954, данная модель позволяет легко регулировать напор воды, при помощи однорычажного управления. Аэратор в смесителе обеспечит одинаковый поток, в силу того, что специальная металлическая сеточка будет рассеивать напор, вода смягчается. Также сеточка отфильтрует примеси и позволит сэкономить около 5 кубов воды в течение года. Данный образец смесителей предназначен для операционных и процедурных хирургических кабинетов. Особенностью моделей становится то, что смесителем можно легко управлять локтем, без кистей рук (что позволяет сохранять полную стерильность). Прибор устанавливается при помощи гайки, нижняя часть корпуса вставляется в специальное отверстие для монтажа и затягивается гайкой для фиксации. Смеситель выполнен в модном современном стиле, оригинальная модель в явно выраженном дизайнерском исполнении. К данной группе изделий относится классический вид смесителей, которые произведены из латуни – надежного, долговечного, прочного материала
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