Смеситель для раковины Haiba (HB1002)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Высота излива
87
Длина излива
111
Запорный клапан
керамический картридж
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 685124
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
21
Длина, м
14
Габариты (ВxГxШ), мм
166x111x42
Габаритные размеры), см
16.6x11.1x4.2
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
17
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, запорный клапан, крепеж, упаковка, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
87
Длина излива
111
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х30х23
Вес, кг.
1.13
Описание товара Смеситель для раковины Haiba (HB1002)
Смеситель для умывальника с литым изливом, изготовлен из качественной латуни по технологии литья в песчаную форму, что обеспечивает прочность корпуса смесителя. Керамический картридж 35 мм обеспечивает точную настройку температуры и напора воды. Аэратор из ABS-пластика немецкой фирмы Neoperl с функцией легкой очистки. Длина излива – 111 мм. Высота излива – 87 мм. Стандарт подключения: G 1/2. Смеситель укомплектован гибкой подводкой.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 440 руб. 5 310 руб.860 руб. в СплитСмеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-156-К50 СТАНДАРТ-А т...
-
В наличииЦена 3 480 руб. 4 320 руб.870 руб. в СплитСмеситель Славен для кухни Город К (СЛ-ОД-К29)
-
В наличииЦена 3 500 руб. 4 410 руб.875 руб. в СплитСмеситель для биде Savol (S-FXQ003Q)
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитСмеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-523-К017 ПЛЮС тип См...
-
В наличииЦена 4 850 руб. 4 950 руб.1213 руб. в СплитСмеситель для биде Savol (S-FXQ010)
-
В наличииЦена 5 220 руб. 5 310 руб.1305 руб. в СплитСмеситель для душа ПСМ-ПРОФСАН PSM-300-4 STEEL тип См-ДшОНРШл
-
В наличииЦена 5 450 руб. 6 750 руб.1363 руб. в СплитСмеситель для раковины сенсорный ПрофСан ПСМ-2018
-
В наличииЦена 5 790 руб.1448 руб. в СплитСмеситель для ванны Dorff Comfort D8010000 хром
-
В наличииЦена 5 790 руб.1448 руб. в СплитСмеситель для кухни с С-изливом AM.PM X-Joy SF85B07100, хром
-
В наличииЦена 6 140 руб. 6 210 руб.1535 руб. в СплитСмеситель для душа WasserKRAFT Alme 1551 встраиваемый 9061543
-
В наличииЦена 6 290 руб. 6 390 руб.1573 руб. в СплитСмеситель для кухонной мойки с гибким изливом RUSH (MS9035-35Bla...
-
В наличииЦена 6 390 руб.1598 руб. в СплитСмеситель для раковины Dorff Prime D4002100
Бренд
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
21
Длина, м
14
Габариты (ВxГxШ), мм
166x111x42
Габаритные размеры), см
16.6x11.1x4.2
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
17
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, запорный клапан, крепеж, упаковка, упаковка
Развернуть
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
87
Длина излива
111
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Смеситель для умывальника с литым изливом, изготовлен из качественной латуни по технологии литья в песчаную форму, что обеспечивает прочность корпуса смесителя. Керамический картридж 35 мм обеспечивает точную настройку температуры и напора воды. Аэратор из ABS-пластика немецкой фирмы Neoperl с функцией легкой очистки. Длина излива – 111 мм. Высота излива – 87 мм. Стандарт подключения: G 1/2. Смеситель укомплектован гибкой подводкой.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Смеситель для раковины Haiba (HB1002) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Смеситель для раковины Haiba (HB1002)