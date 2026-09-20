Top.Mail.Ru
Смеситель для кухни GRANULA (ST-4033, БЕЖЕВЫЙ) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Смеситель для кухни GRANULA (ST-4033, БЕЖЕВЫЙ)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Смеситель для кухни GRANULA (ST-4033, БЕЖЕВЫЙ) - фото 1
Смеситель для кухни GRANULA (ST-4033, БЕЖЕВЫЙ) - фото 2
Смеситель для кухни GRANULA (ST-4033, БЕЖЕВЫЙ) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
бежевый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
265
Длина излива
200
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для кухни GRANULA (ST-4033, БЕЖЕВЫЙ) - фото 1
  • Смеситель для кухни GRANULA (ST-4033, БЕЖЕВЫЙ) - фото 2
  • Смеситель для кухни GRANULA (ST-4033, БЕЖЕВЫЙ) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 065 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 684357
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Granula
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, комплект креплений, инструкция
Цвет
бежевый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
265
Длина излива
200
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х28х6
Вес, кг.
1.6

Описание товара Смеситель для кухни GRANULA (ST-4033, БЕЖЕВЫЙ)

Смеситель для кухни GRANULA ST-4033 бежевого цвета сочетает функциональность и элегантный дизайн. Российское производство гарантирует надежность, а нержавеющий корпус обеспечивает долговечность. Высокий излив упрощает мытье крупной посуды, а однорычажное управление делает использование удобным. Вращение на 360 градусов позволяет гибко настраивать положение излива. Комплектация включает гибкую подводку и крепежные элементы для быстрого монтажа



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали

Отзывы о товаре Смеситель для кухни GRANULA (ST-4033, БЕЖЕВЫЙ)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Granula
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, комплект креплений, инструкция
Цвет
бежевый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
265
Длина излива
200
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Развернуть
Выдвижной излив
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухни GRANULA ST-4033 бежевого цвета сочетает функциональность и элегантный дизайн. Российское производство гарантирует надежность, а нержавеющий корпус обеспечивает долговечность. Высокий излив упрощает мытье крупной посуды, а однорычажное управление делает использование удобным. Вращение на 360 градусов позволяет гибко настраивать положение излива. Комплектация включает гибкую подводку и крепежные элементы для быстрого монтажа


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для кухни GRANULA (ST-4033, БЕЖЕВЫЙ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...