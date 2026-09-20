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Смеситель Savol для кухонной мойки (S-3002AM12) купить с доставкой в Москве
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Смеситель Savol для кухонной мойки (S-3002AM12)

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Смеситель Savol для кухонной мойки (S-3002AM12) - фото 1
Смеситель Savol для кухонной мойки (S-3002AM12) - фото 2
Смеситель Savol для кухонной мойки (S-3002AM12) - фото 3
Смеситель Savol для кухонной мойки (S-3002AM12) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель Savol для кухонной мойки (S-3002AM12) - фото 1
  • Смеситель Savol для кухонной мойки (S-3002AM12) - фото 2
  • Смеситель Savol для кухонной мойки (S-3002AM12) - фото 3
  • Смеситель Savol для кухонной мойки (S-3002AM12) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 683909
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Высота, см
40
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
5.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
поворотный излив, аэратор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х23х6
Вес, кг.
1.7

Описание товара Смеситель Savol для кухонной мойки (S-3002AM12)

Смеситель Savol S-3002AM12 для кухонной мойки сочетает функциональность и современный дизайн. Однорычажный механизм управления обеспечивает плавную регулировку температуры и напора воды. Гибкий поворотный излив облегчает мытье крупной посуды, а компактные габариты подходят для большинства раковин. Модель выполнена в хромированном или бежевом исполнении с латунным корпусом, гарантируя долговечность (производитель предоставляет 5-летнюю гарантию). Установка настольного типа не требует сложного монтажа. Идеальное решение для кухни с акцентом на практичность и эргономику



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Отзывы о товаре Смеситель Savol для кухонной мойки (S-3002AM12)




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Высота, см
40
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
5.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
поворотный излив, аэратор
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель Savol S-3002AM12 для кухонной мойки сочетает функциональность и современный дизайн. Однорычажный механизм управления обеспечивает плавную регулировку температуры и напора воды. Гибкий поворотный излив облегчает мытье крупной посуды, а компактные габариты подходят для большинства раковин. Модель выполнена в хромированном или бежевом исполнении с латунным корпусом, гарантируя долговечность (производитель предоставляет 5-летнюю гарантию). Установка настольного типа не требует сложного монтажа. Идеальное решение для кухни с акцентом на практичность и эргономику


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, латунные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные
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