Смеситель Fmark для кухонной мойки (FS8132)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
сатин
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
352
Длина излива
180
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 683881
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Высота, см
35.5
Длина, м
9.6
Страна производства
Китай
Ширина, см
22
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
сатин
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
352
Длина излива
180
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
прямоугольная
Особенности
поворотный излив, аэратор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х20х6
Вес, кг.
1.65
Описание товара Смеситель Fmark для кухонной мойки (FS8132)
Смеситель Fmark FS8132 для кухонной мойки выполнен из пищевой нержавеющей стали AISI 304 с матовым покрытием. Однорычажный механизм управления обеспечивает плавную регулировку температуры и напора воды. Поворотный излив длиной 18 см позволяет удобно направлять поток, а встроенный аэратор оптимизирует расход воды. Модель предназначена для монтажа на одно отверстие, комплектуется гибкой подводкой и керамическим картриджем для долговечной работы
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Бренд
Тип товара
Высота, см
35.5
Длина, м
9.6
Страна производства
Китай
Ширина, см
22
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
сатин
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Высота излива
352
Длина излива
180
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
прямоугольная
Особенности
поворотный излив, аэратор
Страна производитель
Китай
Смеситель Fmark FS8132 для кухонной мойки выполнен из пищевой нержавеющей стали AISI 304 с матовым покрытием. Однорычажный механизм управления обеспечивает плавную регулировку температуры и напора воды. Поворотный излив длиной 18 см позволяет удобно направлять поток, а встроенный аэратор оптимизирует расход воды. Модель предназначена для монтажа на одно отверстие, комплектуется гибкой подводкой и керамическим картриджем для долговечной работы
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали
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