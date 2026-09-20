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Смеситель Fmark для ванны (FS8304) купить с доставкой в Москве
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Смеситель Fmark для ванны (FS8304)

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Смеситель Fmark для ванны (FS8304) - фото 1
Смеситель Fmark для ванны (FS8304) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
сатин
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Длина излива
115
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
  • Смеситель Fmark для ванны (FS8304) - фото 1
  • Смеситель Fmark для ванны (FS8304) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 683860
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Характеристики

Бренд
Fmark
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, душевая лейка, душевой шланг, держатель для душа, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
сатин
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
115
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
переключение режимов (ванну/душ) путем поворота излива на 90°
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х22х6
Вес, кг.
2.15

Описание товара Смеситель Fmark для ванны (FS8304)

Смеситель Fmark FS8304 предназначен для ванны с душем. Он имеет современный дизайн и изготовлен из нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность и устойчивость к коррозии. Управление смесителем осуществляется однорычажным способом, а переключение между режимами ванны и душа происходит путем поворота излива. В комплекте идут душевая лейка, шланг и настенный держатель. Цвет корпуса — сатин.



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Отзывы о товаре Смеситель Fmark для ванны (FS8304)




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Характеристики
Бренд
Fmark
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, душевая лейка, душевой шланг, держатель для душа, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
сатин
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
115
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Развернуть
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
переключение режимов (ванну/душ) путем поворота излива на 90°
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель Fmark FS8304 предназначен для ванны с душем. Он имеет современный дизайн и изготовлен из нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность и устойчивость к коррозии. Управление смесителем осуществляется однорычажным способом, а переключение между режимами ванны и душа происходит путем поворота излива. В комплекте идут душевая лейка, шланг и настенный держатель. Цвет корпуса — сатин.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, латунные, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
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