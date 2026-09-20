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Смеситель Fmark для ванны (FS8204) купить с доставкой в Москве
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Смеситель Fmark для ванны (FS8204)

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Смеситель Fmark для ванны (FS8204) - фото 1
Смеситель Fmark для ванны (FS8204) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
сатин
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
  • Смеситель Fmark для ванны (FS8204) - фото 1
  • Смеситель Fmark для ванны (FS8204) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 683858
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Характеристики

Бренд
Fmark
Тип товара
Высота, см
10.5
Длина, м
21
Габариты (ВxГxШ), мм
400x220x55
Габаритные размеры), см
40x22x5.5
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
22
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, эксцентрики, отражатели, аэратор, душевая лейка, душевой шланг, держатель лейки
Цвет
сатин
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
аэратор, лейка, душевой гарнитур, поворотный переключатель режимов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х22х6
Вес, кг.
2.06

Описание товара Смеситель Fmark для ванны (FS8204)

Смеситель Fmark FS8204 предназначен для ванны и душа. Он имеет настенный монтаж и керамический картридж. Корпус изготовлен из нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность и стильный внешний вид. В комплекте идут душевая лейка, шланг и держатель. Гарантия на изделие составляет 3-5 лет, в зависимости от поставщика.



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Отзывы о товаре Смеситель Fmark для ванны (FS8204)




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Характеристики
Бренд
Fmark
Тип товара
Высота, см
10.5
Длина, м
21
Габариты (ВxГxШ), мм
400x220x55
Габаритные размеры), см
40x22x5.5
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
22
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, эксцентрики, отражатели, аэратор, душевая лейка, душевой шланг, держатель лейки
Развернуть
Цвет
сатин
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
аэратор, лейка, душевой гарнитур, поворотный переключатель режимов
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель Fmark FS8204 предназначен для ванны и душа. Он имеет настенный монтаж и керамический картридж. Корпус изготовлен из нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность и стильный внешний вид. В комплекте идут душевая лейка, шланг и держатель. Гарантия на изделие составляет 3-5 лет, в зависимости от поставщика.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, латунные, для накладной раковины, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
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Доставка
Отзывы


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