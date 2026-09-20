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Смеситель для душа 40k MIXLINE ML05-07 (544302) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для душа 40k MIXLINE ML05-07 (544302)

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Смеситель для душа 40k MIXLINE ML05-07 (544302) - фото 1
Смеситель для душа 40k MIXLINE ML05-07 (544302) - фото 2
Смеситель для душа 40k MIXLINE ML05-07 (544302) - фото 3
Смеситель для душа 40k MIXLINE ML05-07 (544302) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
  • Смеситель для душа 40k MIXLINE ML05-07 (544302) - фото 1
  • Смеситель для душа 40k MIXLINE ML05-07 (544302) - фото 2
  • Смеситель для душа 40k MIXLINE ML05-07 (544302) - фото 3
  • Смеситель для душа 40k MIXLINE ML05-07 (544302) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 682401
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
душевая лейка, душевой шланг, держатель лейки, смеситель, паспорт.
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
жёсткая подводка (стандарт 1/2?)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х15х11
Вес, кг.
1.53

Описание товара Смеситель для душа 40k MIXLINE ML05-07 (544302)

Смеситель для душа MIXLINE — идеальное сочетание стиля и надёжности. Корпус из прочной латуни в эффектном хромовом исполнении добавит блеска любой ванной комнате. Однорычажное управление позволяет быстро и плавно настроить нужную температуру воды, а керамический картридж гарантирует долговечность и защиту от протечек. Настенный монтаж на два отверстия делает установку простой и аккуратной. В комплекте предусмотрены держатель и удобная лейка для душа, чтобы ваше ежедневное мытьё стало ещё комфортнее.



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Отзывы о товаре Смеситель для душа 40k MIXLINE ML05-07 (544302)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
душевая лейка, душевой шланг, держатель лейки, смеситель, паспорт.
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
жёсткая подводка (стандарт 1/2?)
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для душа MIXLINE — идеальное сочетание стиля и надёжности. Корпус из прочной латуни в эффектном хромовом исполнении добавит блеска любой ванной комнате. Однорычажное управление позволяет быстро и плавно настроить нужную температуру воды, а керамический картридж гарантирует долговечность и защиту от протечек. Настенный монтаж на два отверстия делает установку простой и аккуратной. В комплекте предусмотрены держатель и удобная лейка для душа, чтобы ваше ежедневное мытьё стало ещё комфортнее.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
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