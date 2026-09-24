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Уцененный товар Люстра VITALUCE V1350/8 отличное состояние купить с доставкой в Москве, 681541
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Уцененный товар Люстра VITALUCE V1350/8 отличное состояние, 681541

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Люстра VITALUCE V1350/8 отличное состояние
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Люстра
Причина уценки
витринный образец (повреждена коробка)
Количество ламп
8
Максимальная мощность лампы, Вт
60
Материал основания
металл
Стиль
кантри
Тип светильника
подвес
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
бронза
Ширина, см
60
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%
3 947 руб.  13 156 руб. 
Начислим 64 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 681541
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Люстра VITALUCE V1350/8 отличное состояние
3 947 руб. -70%
13 156 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция V1350
filter_none Товар входит в коллекцию V1350

Коллекция V1350


Характеристики

Бренд
VITALUCE
Тип товара
Люстра
Причина уценки
витринный образец (повреждена коробка)
Высота, см
116
Количество ламп
8
Максимальная мощность лампы, Вт
60
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
металл
Стиль
кантри
Тип светильника
подвес
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
бронза
Ширина, см
60
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
50х50х50
Вес, кг.
5.68

Описание товара Уцененный товар Люстра VITALUCE V1350/8 отличное состояние

Люстра VITALUCE V1350/8 отличное состояние
Внешний вид: отличное состояние
Комплектность: коробка, люстра, чаша, крепления, документация
Спецификация:

  • Цоколь: E14
  • Площадь освещения, кв. м: 16
  • Общая мощность, Вт: 320
  • Степень пылевлагозащиты: IP20
  • Дистанционное управление: отсутствует
  • Материал плафонов: без плафонов
  • Материал арматуры: металл
  • Высота, мм: 1080
  • Длина, мм: 600
  • Ширина, мм: 600
Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка)

Отзывы о товаре Уцененный товар Люстра VITALUCE V1350/8 отличное состояние




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Характеристики
Бренд
VITALUCE
Тип товара
Люстра
Причина уценки
витринный образец (повреждена коробка)
Высота, см
116
Количество ламп
8
Максимальная мощность лампы, Вт
60
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
металл
Стиль
кантри
Тип светильника
подвес
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
бронза
Ширина, см
60
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Страна производитель
Россия
Описание
Люстра VITALUCE V1350/8 отличное состояние
Внешний вид: отличное состояние
Комплектность: коробка, люстра, чаша, крепления, документация
Спецификация:
  • Цоколь: E14
  • Площадь освещения, кв. м: 16
  • Общая мощность, Вт: 320
  • Степень пылевлагозащиты: IP20
  • Дистанционное управление: отсутствует
  • Материал плафонов: без плафонов
  • Материал арматуры: металл
  • Высота, мм: 1080
  • Длина, мм: 600
  • Ширина, мм: 600
Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Люстра VITALUCE V1350/8 отличное состояние - стоимость товара 3947 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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