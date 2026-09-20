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Смеситель для ванны Damixa Apollo 471000001 хром купить с доставкой в Москве
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Смеситель для ванны Damixa Apollo 471000001 хром

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Смеситель для ванны Damixa Apollo 471000001 хром - фото 1
Смеситель для ванны Damixa Apollo 471000001 хром - фото 2
Смеситель для ванны Damixa Apollo 471000001 хром - фото 3
Смеситель для ванны Damixa Apollo 471000001 хром - фото 4
Смеситель для ванны Damixa Apollo 471000001 хром - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Длина излива
169
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для ванны Damixa Apollo 471000001 хром - фото 1
  • Смеситель для ванны Damixa Apollo 471000001 хром - фото 2
  • Смеситель для ванны Damixa Apollo 471000001 хром - фото 3
  • Смеситель для ванны Damixa Apollo 471000001 хром - фото 4
  • Смеситель для ванны Damixa Apollo 471000001 хром - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 090 руб. 
Начислим 786 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 680812
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель для ванны Damixa Apollo 471000001 хром
13 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
- смеситель; - крепежи; - инструкция.
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
169
Запорный клапан
керамический картридж
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х18х13
Вес, кг.
1.4

Описание товара Смеситель для ванны Damixa Apollo 471000001 хром

Представляем вашему вниманию смеситель для ванны и душа Damixa Apollo - это истинная вершина стиля. Вдохновленный линиями природы, этот смеситель представляет собой гармоничное сочетание прекрасных форм, которые человек довел до идеала. Разработанный для искушенных пользователей, он обладает не только утонченным дизайном, но и инновационной функциональностью. Благодаря своим формам он является образцом удобства и стиля вашей ванной комнате, дополняя общее впечатление о внимательном к деталям подходе.



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны Damixa Apollo 471000001 хром




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
- смеситель; - крепежи; - инструкция.
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
169
Запорный клапан
керамический картридж
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию смеситель для ванны и душа Damixa Apollo - это истинная вершина стиля. Вдохновленный линиями природы, этот смеситель представляет собой гармоничное сочетание прекрасных форм, которые человек довел до идеала. Разработанный для искушенных пользователей, он обладает не только утонченным дизайном, но и инновационной функциональностью. Благодаря своим формам он является образцом удобства и стиля вашей ванной комнате, дополняя общее впечатление о внимательном к деталям подходе.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для ванны Damixa Apollo 471000001 хром - купить по цене 13090 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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