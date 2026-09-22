Смеситель для кухни с L-изливом с каналом для питьевой воды AM.PM X-Joy SF85B05711, сатин
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Смеситель для кухни с L-изливом с каналом для питьевой воды AM.PM X-Joy SF85B05711, сатин
X-Joy S – кухонные смесители с каналом для питьевой воды и функцией EcoStart. Эргономичный дизайн продуктов был разработан собственной дизайн-студией AM.PM в Германии. Смеситель оснащен встроенным каналом для питьевой воды. Для получения питьевой воды воспользуйтесь ручкой, расположенной с левой стороны корпуса, для получения обычной воды, просто управляйте смесителем привычным способом. Функция EcoStart —стильное и экологичное решение для вашего дома. При включении смесителя в центральном положении автоматически потечет холодная вода. Для включения горячей воды – необходимо повернуть ручку влево. Поворот ручки вправо заблокирован. Оптимизация диапазона действия ручки смесителя сокращает нерациональный расход воды до 40% в месяц. EcoStart сочетает удобство использования с экономией ресурсов, заботясь не только о вашем бюджете, но и об окружающей среде. Эксклюзивное покрытие Everlast – вдвое превышает отраслевые стандарты по прочности и износостойкости. Сатиновый цвет сделает этот смеситель главным акцентом в любом интерьере. L-образная архитектура смесителя идеально подойдет для использования с мойкой любого размера и значительно упростит такие задачи, как наполнение больших емкостей. Сатиновый цвет сделает этот смеситель главным акцентом в любом интерьере.
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