Смеситель для кухни Damixa Eclipce 310721400 никель
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Характеристики
Описание товара Смеситель для кухни Damixa Eclipce 310721400 никель
Долгожданное пополнение серии культовых кухонных смесителей Eclipse - смеситель в никелевом исполнении. Современные формы и качественные материалы, которые станут идеальным завершением как классической, так и современной кухни. Невероятная простота управления: керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока. Безупречный внешний вид: невероятно тактильное покрытие Soft touch имеет благородный матовый блеск. Благодаря усиленным защитным свойствам, цвет не стирается и не тускнеет. Экономия ресурса: уникальная разработка Damixa, аэратор EcoSave, насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход практически в два раза. Длительная гарантия: продукт прослужит вам минимум 10 лет.
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