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Наушники Technics EAH-AZ60M2GS серебро купить с доставкой в Москве
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Наушники Technics EAH-AZ60M2GS серебро

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Наушники Technics EAH-AZ60M2GS серебро - фото 1
Наушники Technics EAH-AZ60M2GS серебро - фото 2
Наушники Technics EAH-AZ60M2GS серебро - фото 3
Наушники Technics EAH-AZ60M2GS серебро - фото 4
Наушники Technics EAH-AZ60M2GS серебро - фото 5
Наушники Technics EAH-AZ60M2GS серебро - фото 6
Наушники Technics EAH-AZ60M2GS серебро - фото 7
Наушники Technics EAH-AZ60M2GS серебро - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Technics EAH-AZ60M2GS серебро - фото 1
  • Наушники Technics EAH-AZ60M2GS серебро - фото 2
  • Наушники Technics EAH-AZ60M2GS серебро - фото 3
  • Наушники Technics EAH-AZ60M2GS серебро - фото 4
  • Наушники Technics EAH-AZ60M2GS серебро - фото 5
  • Наушники Technics EAH-AZ60M2GS серебро - фото 6
  • Наушники Technics EAH-AZ60M2GS серебро - фото 7
  • Наушники Technics EAH-AZ60M2GS серебро - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 679472
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Характеристики

Бренд
Technics
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Длина кабеля, м
0.2
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Размеры в упаковке, см
20х20х4
Вес, г.
400

Описание товара Наушники Technics EAH-AZ60M2GS серебро

Благодаря 8-миллиметровым динамикам, специальной акустической конструкции и лучшему в своей категории шумоподавлению, AZ60M2 дает вам явное преимущество в звуке — куда бы вы ни отправились в свой напряженный день. Благодаря удобному дизайну, плавному переключению устройств и кристально чистому звуку вы не пропустите ни одной детали.

Отзывы о товаре Наушники Technics EAH-AZ60M2GS серебро




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Technics
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Длина кабеля, м
0.2
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Описание
Благодаря 8-миллиметровым динамикам, специальной акустической конструкции и лучшему в своей категории шумоподавлению, AZ60M2 дает вам явное преимущество в звуке — куда бы вы ни отправились в свой напряженный день. Благодаря удобному дизайну, плавному переключению устройств и кристально чистому звуку вы не пропустите ни одной детали.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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